Der chinesische Autobauer Seres steigt als gleichberechtigter Gesellschafter bei Ionchi ein, dem 2024 ins Leben gerufenen Schnelllade-Joint-Venture der deutschen Autobauer Mercedes-Benz und BMW in China. Jeder der drei Gesellschafter wird künftig einen Anteil von 33,3 Prozent an Ionchi halten. Mit Seres steigt ein Lokalmatador bei Ionchi ein. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung. Der chinesische Autohersteller ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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