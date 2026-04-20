Die Naturstrom AG bietet erstmals einen Ökostromtarif mit langfristiger Preisgarantie bis Ende 2030 an. Damit reagiert das Unternehmen auf den wachsenden Bedarf nach Planungssicherheit in einem volatilen Energiemarkt. Grundlage sind unter anderem eigene Wind- und Photovoltaikanlagen mit stabilen Erzeugungskosten. Langfristige Strompreisgarantie als Antwort auf MarktvolatilitätMit dem Tarif "naturstrom fix 2030" erweitert die Naturstrom AG ihr Produktportfolio um ein Angebot mit ungewöhnlich langer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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