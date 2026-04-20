In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Lothar Albert und Bastian Galuschka die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit speziellem Fokus auf technische Signale, fundamentale ...
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In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Lothar Albert und Bastian Galuschka die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit speziellem Fokus auf technische Signale, fundamentale ...
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|13:10
|Trader-Interview mit Bastian Galuschka SAP, BASF, ATAIBeckley, Kalvista, MarvellTechnology, Echostar
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|Psychedelic stocks rally after Trump orders faster PTSD research; Compass Pathways, Atai lead gains
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|Guggenheim raises AtaiBeckley stock price target to $16 on funding
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|AtaiBeckley: Guggenheim erhöht Kursziel nach gesicherter Finanzierung auf 16 US-Dollar
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|Besonders beachtet! Profitiert Emyria vom Analysten-Hype um MDMA-Branchenriesen AtaiBeckley?
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|Raw Material Demand Surges: BASF, Standard Uranium, Alcoa
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|BASF im Höhenflug: Warum Insider bereits massiv kaufen - Was Sie jetzt noch wissen müssen
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|ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für BASF auf 61 Euro - 'Outperform'
| NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF von 53 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Verwerfungen im Zuge des Nahost-Kriegs...
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|BERNSTEIN RESEARCH stuft BASF SE auf 'Outperform'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF von 53 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Verwerfungen im Zuge des...
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|What's Going On With EchoStar Stock Tuesday?
|13.04.
|EchoStar flies high ahead of SpaceX IPO
|08.04.
|Could Legal Uncertainty Cloud EchoStar's $20B SpaceX Partnership?
|02.04.
|Why EchoStar Stock Zoomed 3% Higher Today
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|Trader-Interview mit Bastian Galuschka SAP, BASF, ATAIBeckley, Kalvista, MarvellTechnology, Echostar
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|08.04.
|KalVista Pharmaceuticals, Inc.: KalVista Pharmaceuticals to Present at the 25th Annual Needham Virtual Healthcare Conference
|KalVista Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: KALV), today announced that the Company will participate in a fireside chat at the 25th Annual Needham Virtual Healthcare Conference, April 15, 2026, at 10:15...
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|02.04.
|KalVista Pharmaceuticals, Inc.: KalVista Pharmaceuticals Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
|KalVista Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: KALV), today announced that the Compensation Committee of KalVista's Board of Directors granted five newly-hired employees inducement options to purchase an...
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|30.03.
|KalVista Pharmaceuticals, Inc.: KalVista Pharmaceuticals Announces Positive Interim Phase 3 Data From KONFIDENT-KID Trial of EKTERLY (sebetralstat) for Children Aged 2-11 Years at the 2026 Global Angioedema Leadership Conference
| Interim data show sebetralstat enables early, effective treatment of hereditary angioedema (HAE) attacks in children with favorable safety and tolerability KalVista Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq:...
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|26.03.
|H.C. Wainwright bestätigt Kaufempfehlung für Kalvista mit Kursziel von 37 US-Dollar
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|SAP SE - Stabilität als strategische Basis
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|Bulls Regain Control? Globex Mining, SAP, and Oracle Gain Ground
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|ALARMSTUFE ROT bei SAP: Droht jetzt der nächste große Absturz? - Verpassen Sie das nicht
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|SAP Aktie im Check: JP Morgan wartet vor Q1-Bericht auf neue Impulse
|WALLDORF (IT-Times) - Zum deutschen Softwareentwickler SAP haben Analysten von JP Morgan einen neuen Research-Bericht veröffentlicht und zeigen sich eher zurückhaltend. Die US-Investmentbank JP Morgan...
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