Nur sieben Kilogramm pro Quadratmeter wiegt das Topcon-Modul "Light Diamond" des chinesischen Photovoltaik-Herstellers. Es verfügt über eine Leistung von 560 Watt bei einem Wirkungsgrad von 24,94 Prozent. von pv magazine Global Der chinesische Hersteller Jinkosolar hat ein neues, leichtes Topcon-Solarmodul für den Einsatz in privaten und gewerblichen Photovoltaik-Dachanlagen mit begrenzter Tragfähigkeit auf den Markt gebracht. "Die leichten, hochfesten 'Light Diamond'-Module von Jinkosolar wiegen nur sieben Kilogramm pro Quadratmeter, was einer Gewichtsreduzierung von über 40 Prozent im Vergleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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