Sabine Spohr übernimmt Aufbau des Investmentbereichs - Öffnung für institutionelles Kapital und Weiterentwicklung zur InvestmentplattformDie solmotion project GmbH, Full-Service-Anbieter im Solarbereich in Deutschland und eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der solmotion holding GmbH, treibt die strategische Weiterentwicklung ihres Geschäftsmodells voran und verstärkt ihr Führungsteam. Seit Anfang April verantwortet Sabine Spohr den Aufbau und die Leitung des neu geschaffenen Investmentbereichs. Ziel ist es, die bislang überwiegend eigenfinanzierte Projektpipeline systematisch für externes Kapital zu öffnen und solmotion als integrierte Investmentplattform im Bereich erneuerbare Energien zu etablieren.
Vom Projektentwickler zur Investmentplattform
solmotion verfügt ...Den vollständigen Artikel lesen ...