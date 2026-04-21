Der DAX bewegt sich nach einer hochvolatilen Phase der letzten sechs Wochen wieder auf dem Niveau von Anfang Februar. Bei den Investoren im Fokus stehen dennoch die geopolitischen Entwicklungen, insbesondere die Hoffnung auf eine Entspannung im Nahen Osten. Dies sorgte zuletzt für den deutlichen Kursanstieg der letzten drei Handelswochen. Gleichzeitig belasten die steigenden Energiepreise die Inflationserwartungen in Deutschland und der Eurozone, was die Zinspolitik der EZB wieder stärker in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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