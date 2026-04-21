Basel - Im Auftrag einer Erbengemeinschaft hat Colliers Switzerland ein vollvermietetes Mehrfamilienhaus mit Entwicklungspotenzial erfolgreich vermittelt. Der Auftrag umfasste eine Liegenschaft in Affoltern am Albis mit einer vermietbaren Fläche von rund 480 m² sowie einer Grundstücksfläche von 535 m². Das Mehrfamilienhaus wurde an ein Familienunternehmen mit regionalem Bezug verkauft. Die Liegenschaft befindet sich zentral in einem ruhigen Wohnquartier ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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