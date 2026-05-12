Zürich - Im Auftrag eines Immobilienentwicklers verkaufte Colliers Switzerland eine Liegenschaft mit einem rund 2'000 m2 umfassenden Grundstück und erheblichem Entwicklungspotenzial. Das Objekt wurde durch einen Immobilienfonds erworben. Ein geplantes Bauprojekt für ein Mehrfamilienhaus mit insgesamt 1'051 m² vermietbarer Wohnfläche, verteilt auf acht Wohneinheiten mit 3½- bis 4½-Zimmer-Grundrissen, wurde bereits bewilligt. Die Liegenschaft befindet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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