Die Rio Tinto-Aktie befindet sich nach wie vor im Höhenflug. Der Kurs des Rohstoffgiganten legte in den letzten zwölf Monaten um fast +70% zu und kratzt heute an seinem Allzeithoch. Was treibt die Aktie immer weiter nach oben und wie weit kann dieser Höhenflug noch gehen? Gute Produktionszahlen Die Rio Tinto-Aktie profitiert nach wie vor von einer Kombination aus wachsenden Fördermengen und gleichzeitig steigenden Preisen für Rohstoffe. Im ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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