Mitteilung der hep global GmbH:
hep global realisiert 4,1 MWp starken Solarpark mit Batteriespeicher in BiessenhofenDer hep global-Konzern (hep global), Spezialist für die Entwicklung von Solarprojekten, gibt den Baubeginn eines 4,1 MWp Solarparks inklusive integriertem Batteriespeicher in Bayern bekannt.
Der Solarpark entsteht auf einer rund 3,5 Hektar großen Fläche nahe einer Bahnlinie der bayrischen Stadt Biessenhofen südwestlich von München. Netzanschluss und Inbetriebnahme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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