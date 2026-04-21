Anzeige
Mehr »
Dienstag, 21.04.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
BREAKING: Pacifica liefert hochgradige Treffer - Phase II trifft genau ins Ziel
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 719350 | ISIN: DE0007193500 | Ticker-Symbol: SKB
Xetra
21.04.26 | 15:51
9,900 Euro
+0,20 % +0,020
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
Prime Standard
1-Jahres-Chart
KOENIG & BAUER AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
KOENIG & BAUER AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
9,7909,92016:15
9,8109,96016:15
Dow Jones News
21.04.2026 14:57 Uhr
236 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-PVR: Koenig & Bauer AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

DJ PTA-PVR: Koenig & Bauer AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

Koenig & Bauer AG: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

Würzburg (pta000/21.04.2026/14:25 UTC+2) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten 

Name:              Koenig & Bauer AG 
Legal Entity Identifier (LEI): 529900IQ90WSXBWSTD78 
Straße, Hausnr:         Friedrich-Koenig-Straße 4 
PLZ:              97080 
Ort:              Würzburg, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Morgan Stanley Registrierter Sitz und Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3.

5. Datum der Schwellenberührung 15.04.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile 

Anteil Stimmrechte in %  Anteil Instrumente in %    Summe Anteile in %  Gesamtzahl der Stimmrechte 
          (Summe 7.a.)     (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)    (Summe 7.a. + 7.b.)     nach -- 41 WpHG 
   neu   2,95          0,18             3,13           16.524.783 
  letzte   3,004136272168     0,17             3,17 
 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG) 

ISIN    absolut direkt (-- 33  absolut zugerechnet (-- 34   direkt in % (-- 33  zugerechnet in % (-- 34 
            WpHG)            WpHG)           WpHG)          WpHG) 
DE0007193500 0             487.534            0,00          2,95 
  Summe:                      487.534                        2,95

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG 

Art des Instruments        Fälligkeit /    Ausübungszeitraum /    Stimmrechte  Stimmrechte in 
                        Verfall       Laufzeit        absolut      % 
Rückforderungsrecht aus          at any time    at any time        29.054      0,18 
Wertpapierleihgeschäften 
                                    Summe:        29.054      0,18

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                            0        0,00 
                                    Summe:           0       0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen 

Unternehmen        Stimmrechte in %, wenn 3%   Instrumente in %, wenn 5%  Summe in %, wenn 5% oder 
                      oder höher          oder höher          höher 
Morgan Stanley 
Morgan Stanley Capital Management, 
LLC 
Morgan Stanley & Co. LLC 
- 
Morgan Stanley 
Morgan Stanley International 
Holdings Inc. 
Morgan Stanley International 
Limited 
Morgan Stanley Investments (UK) 
Morgan Stanley & Co. International 
plc

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: 

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile 
%         %         %

10. Sonstige Informationen

Datum 21.04.2026

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Koenig & Bauer AG 
           Friedrich-Koenig-Straße 4 
           97080 Würzburg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Lena Landenberger 
Tel.:         +49 931 909-4085 
E-Mail:        lena.landenberger@koenig-bauer.com 
Website:       www.koenig-bauer.com 
ISIN(s):       DE0007193500 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1776774300328 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2026 08:25 ET (12:25 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und Ihr Depot auf den Energiepreisschock vorbereiten!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.