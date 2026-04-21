EQS-News: Koenig & Bauer AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
21.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Koenig & Bauer AG
|Friedrich-Koenig-Straße 4
|97080 Würzburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 931 90904334
|E-Mail:
|hauptversammlung@koenig-bauer.com
|Internet:
|https://www.koenig-bauer.com/de/
|ISIN:
|DE0007193500
|WKN:
|719350
|Börsen:
|Frankfurt am Main, München
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
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