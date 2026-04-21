Die Tonlage in dem Übernahmekampf wird ruppiger. Beide Seiten widersprechen den Argumenten der anderen. Die Commerzbank-Aktie leidet darunter bisher nicht und bleibt stabil. Der jüngste Einbruch beruhte ausschließlich auf dem Iran-Konflikt. Am Dienstag notiert sie uneinheitlich und steht aktuell bei 36,70 €. Wie kann es hier weitergehen? UniCredit kritisiert Geschäftsmodell In einer Präsentation der UniCredit mit dem Titel "Commerzbank: Ein neues ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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