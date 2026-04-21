Textron Aviation Inc., ein Textron Inc. (NYSE:TXT)-Unternehmen, gab heute auf der AERO Friedrichshafen bekannt, einen Kaufvertrag mit LUMINAIR, einem europäischen Betreiber von Privatjets, über den Betrieb von neun Business-Jets des Typs Cessna Citation Latitude abgeschlossen zu haben. Der für seine außergewöhnlichen Merkmale, Vielseitigkeit, beeindruckende Reichweite und Wirtschaftlichkeit bekannte, meistverkaufte mittelgroße Business-Jet wurde von LUMINAIR ausgewählt, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden und seine Einsatzflexibilität zu verbessern.

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Textron Aviation announces fleet order from LUMINAIR to operate nine best-selling Cessna Citation Latitude midsize business jets, supporting charter operations across Europe. (Photo credit: Textron Aviation)

"Die Citation Latitude ist ideal für LUMINAIR-Kunden, die innerhalb Europas reisen, da sie ein geräumiges und komfortables Kabinenambiente sowie die erforderliche Zuverlässigkeit bietet, um regionale Flugeinsätze Tag für Tag reibungslos durchzuführen", so Lannie O'Bannion, Senior Vice President für Vertrieb und Marketing. "Die Latitude sorgt für nahtlose Verbindungen zwischen den großen Städten Europas und bietet den Passagieren effiziente Reisemöglichkeiten."

Die Citation Latitude ist mit einer Kabine mit flachem Boden, in der man aufrecht stehen kann, und reichlich Platz für bis zu neun Passagiere die bevorzugte Wahl bei Kunden für eine Vielzahl von Einsatzbereichen, beispielsweise Geschäftsreisen, Privatreisen, Luftrettung, Informationsgewinnung, Überwachung und Aufklärung (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, ISR), Versorgungsflüge, Vermessungsflüge, Fluginspektionen, Schulungen sowie zahlreiche andere Spezialmissionen. Die Latitude kann ohne Zwischenlandung zwischen Zielen wie Edinburgh und Larnaca, Riga und Teneriffa sowie Helsinki und San Sebastián fliegen. Die Auslieferungen an LUMINAIR sollen noch in diesem Jahr beginnen.

"Die Anschaffung der Citation Latitude stellt einen wichtigen Meilenstein in unserer Flottenstrategie dar", so Alexander Stevens, Chief Operating Officer und Gründer von LUMINAIR. "Wir treiben unsere Skalierung zielgerichtet voran, indem wir unsere Kapazitäten ausbauen und gleichzeitig unser konsequentes Engagement für Sicherheit und Spitzenleistung aufrechterhalten, das unsere Kunden von uns erwarten."

Derzeit sind in Europa mehr als 850 Business-Jets vom Typ Cessna Citation im Einsatz, die ein breites Spektrum an Aufgaben erfüllen, von Geschäftsreisen über Luftrettungseinsätze bis hin zu Sonderaufträgen.

Über die Cessna Citation Latitude

Der mittelgroße Business-Jet Citation Latitude, der bei hoher Reisegeschwindigkeit mit vier Passagieren eine Reichweite von 2.700 Seemeilen (5.000 km) bietet und über einen flachen Boden mit einer Kabinenhöhe von 1,83 Metern verfügt, zeichnet sich durch die Kombination aus Komfort und Effizienz aus. Mit einer in dieser Klasse führenden Startbahnlänge von 1.091 Metern bietet das Flugzeug den Betreibern eine größere Reichweite auch von kurzen Startbahnen aus. Die Citation Latitude überzeugt durch zahlreiche durchdachte Innovationen im gesamten Flugzeug und bietet ein unvergleichliches Kabinenerlebnis mit der offensten, geräumigsten, hellsten und elegantesten Kabinenumgebung ihrer Kategorie.

Weitere Informationen zur Citation Latitude erhalten Sie unter cessna.txtav.com/citation/latitude.

Über Textron Aviation Inc.

Seit fast 100 Jahren begeistern wir Menschen für das Fliegen. Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., hat die Talente seiner Teams unter den Marken Beechcraft, Cessna, Hawker und Pipistrel gebündelt, um Kunden das bestmögliche Flugerlebnis zu bieten. Mit einem Angebot, das von Business Jets, Turboprops sowie leichten und leistungsstarken Kolbenflugzeugen bis hin zu Flugzeugen für Spezialmissionen, militärischen Schulflugzeugen sowie Flugzeugen für Verteidigungsaufgaben reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrt-Produktportfolio der Welt sowie über eine Belegschaft, aus deren Arbeit mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der Allgemeinen Luftfahrt weltweit hervorgegangen sind. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser bewährtes globales Kundendienstnetzwerk, wenn es um wirtschaftliches, produktives und flexibles Fliegen geht. Weitere Informationen finden Sie auf www.txtav.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Luftfahrt-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzgeschäften nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit bekannt für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems. Weitere Informationen finden Sie unter: www.textron.com.

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