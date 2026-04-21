Nach dem R5 und R4 bringt Renault mit dem neuen Twingo ein drittes Retro-Modell auf den Markt, das ganz modern rein elektrisch angetrieben wird. Welchen Schub sich Renault-Deutschland-Chef Florian Kraft davon erhofft, wie er hierzulande 1.000 Twingo pro Monat verkaufen und mittelfristig auf 50 Prozent E-Autos kommen will, erklärt er im Interview mit electrive. 2019, vor der Corona-Krise, endete in der Autobranche eine Zeitrechnung - mit berechenbaren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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