Wolters Kluwer CCH Tagetik wird vom 19. bis 21. Mai 2026 in Lucca, Italien, seine wichtigste Anwenderkonferenz, die Global inTouch 2026, veranstalten. Anlässlich seiner 20.Ausgabe startet Global inTouch eine weltweite Veranstaltungsreihe, die zeigt, wie CCH Tagetik mit Expert AI die Arbeitsweise im Finanzbereich revolutioniert durch KI-gestützte Funktionen, die direkt in die Prozesse integriert sind, die für die Finanzabteilung am wichtigsten sind.

Im Anschluss an die Veranstaltung in Lucca wird die Global inTouch-Präsentation mit regionalen inTouch-Veranstaltungen in wichtigen Märkten weltweit fortgesetzt, darunter Belgien, Frankreich, Deutschland, Japan, die Niederlande, Schweden, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten.

Das diesjährige Motto Own the Future spiegelt das Engagement von Wolters Kluwer CCH Tagetik für kontinuierliche Innovation wider und zielt darauf ab, Finanzteams in die Lage zu versetzen, heute bereits Wirkung zu erzielen und gleichzeitig selbstbewusst die Zukunft zu gestalten.

"Die Rolle des CFO erweitert sich von der Berichterstattung über die Vergangenheit hin zur strategischen Gestaltung der Zukunft, um die Wertschöpfung zu maximieren", sagte Maria Montenegro, CEO für Corporate Performance ESG bei Wolters Kluwer. "Global inTouch 2026 zeigt, wie Expert AI direkt in Finanzprozesse eingebunden wird, um Teams dabei zu unterstützen, Risiken früher zu erkennen, die Performance klar zu erklären und Maßnahmen mit Zuversicht und Kontrolle zu ergreifen."

Im Mittelpunkt von Global inTouch 2026 steht die führende einheitliche Finanzplattform von CCH Tagetik, die Produktexperten, Kunden und Partner zusammenbringt, um bewährte Verfahren auszutauschen und neue Möglichkeiten für einen autonomen Abschluss, kontinuierliche Planung und Echtzeit-Berichterstattung zu erkunden.

Zu den wichtigsten Innovationshighlights zählen:

Expert AI: Bietet einen proaktiven, transparenten Ansatz im Finanzbereich, der zuverlässige Daten, fundiertes Fachwissen und KI-gestützte Automatisierung miteinander verbindet, um maßgeschneiderte Erkenntnisse direkt in die täglichen Arbeitsabläufe zu integrieren. Als zuverlässiger Partner automatisiert Expert AI zeitaufwändige Aufgaben, damit sich die Teams stärker auf Erkenntnisse, Entscheidungsfindung und Wertschöpfung konzentrieren können.



Bei Global inTouch wird diese Vision durch neue Funktionen wie "Planning Sentinel" verwirklicht eine agentenbasierte Lösung, bei der KI-Agenten die Leistung kontinuierlich überwachen, Abweichungen anhand von Erläuterungen erklären und alternative Szenarien simulieren, wodurch Teams Risiken besser antizipieren und schneller reagieren können. Diese Funktionen sind Teil eines wachsenden Expert-AI-Ökosystems, das zudem kontaktlose Kontenabstimmung, Kontrollen zur Gewährleistung der Konsistenz von Angaben, intelligente Datenextraktion und -auswertung sowie die Optimierung von Finanzprozessen durch geführte, automatisierte Abläufe ermöglicht.

Bietet einen proaktiven, transparenten Ansatz im Finanzbereich, der zuverlässige Daten, fundiertes Fachwissen und KI-gestützte Automatisierung miteinander verbindet, um maßgeschneiderte Erkenntnisse direkt in die täglichen Arbeitsabläufe zu integrieren. Als zuverlässiger Partner automatisiert Expert AI zeitaufwändige Aufgaben, damit sich die Teams stärker auf Erkenntnisse, Entscheidungsfindung und Wertschöpfung konzentrieren können. Bei Global inTouch wird diese Vision durch neue Funktionen wie "Planning Sentinel" verwirklicht eine agentenbasierte Lösung, bei der KI-Agenten die Leistung kontinuierlich überwachen, Abweichungen anhand von Erläuterungen erklären und alternative Szenarien simulieren, wodurch Teams Risiken besser antizipieren und schneller reagieren können. Diese Funktionen sind Teil eines wachsenden Expert-AI-Ökosystems, das zudem kontaktlose Kontenabstimmung, Kontrollen zur Gewährleistung der Konsistenz von Angaben, intelligente Datenextraktion und -auswertung sowie die Optimierung von Finanzprozessen durch geführte, automatisierte Abläufe ermöglicht. Finanzabschluss und Konsolidierung: Erweiterte Funktionen für mehr Flexibilität bei der Anpassung von Abschlüssen, IFRS 18-konforme Berichterstattung und Angaben, intelligentere Verwaltung für eine optimierte Pflege, fortschrittliche Prozessüberwachung und Zusammenarbeit sowie verbesserte Funktionen für Steuer- und Berichtsprozesse.

Erweiterte Funktionen für mehr Flexibilität bei der Anpassung von Abschlüssen, IFRS 18-konforme Berichterstattung und Angaben, intelligentere Verwaltung für eine optimierte Pflege, fortschrittliche Prozessüberwachung und Zusammenarbeit sowie verbesserte Funktionen für Steuer- und Berichtsprozesse. Budgetierung und Planung: Zu den Neuerungen zählen eine flexible Szenariomodellierung für alternative Prognosesimulationen, eine dynamische Bottom-up-Modellierung nach Geschäftsbereichen, ein erweitertes, zentral definiertes Modell mit lokalen Geschäftsprozessen sowie kontextbezogene Detailansichten, die Planung und Ausführung enger denn je miteinander verknüpfen.

Zu den Neuerungen zählen eine flexible Szenariomodellierung für alternative Prognosesimulationen, eine dynamische Bottom-up-Modellierung nach Geschäftsbereichen, ein erweitertes, zentral definiertes Modell mit lokalen Geschäftsprozessen sowie kontextbezogene Detailansichten, die Planung und Ausführung enger denn je miteinander verknüpfen. Echtzeit - Berichterstattung: Breiterer Zugriff auf intelligente Analysen plattformweit, verbesserte Dashboard-Funktionen, intuitive Erstellung von Ansichten per Drag-and-Drop in Excel 365 sowie native PowerPoint 365-Integration zur automatisierten Erstellung von Berichten in Echtzeit.

- Breiterer Zugriff auf intelligente Analysen plattformweit, verbesserte Dashboard-Funktionen, intuitive Erstellung von Ansichten per Drag-and-Drop in Excel 365 sowie native PowerPoint 365-Integration zur automatisierten Erstellung von Berichten in Echtzeit. Plattformkonnektivität: All diese Innovationen werden durch offene Konnektivität und eine modernisierte Cloud-Plattform ermöglicht, die eine vollständig skalierbare, leistungsstarke Infrastruktur sowie eine nahtlose Integration mit Plattformen wie Microsoft SharePoint und Data Fabric, Snowflake, Google BigQuery und Databricks bietet.

Global inTouch 2026 wird von fast 80 Sponsoren unterstützt und bietet mehr als 100 Fachveranstaltungen in vier Themenbereichen: Entwickeln, umsetzen, perfektionieren und bereitstellen mit den wichtigsten Innovationen, der Produktvision, Best Practices, technischen Einblicken und Erfolgsgeschichten unserer Kunden.

Die Teilnehmer können außerdem an praktischen Lernangeboten in der Empowerment Zone teilnehmen und im Expert AI Center KI-gestützte Erlebnisse entdecken.

Über Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) ist ein weltweit führender Anbieter von Informationslösungen, Software und Dienstleistungen für Fachleute in den Bereichen Gesundheitswesen, Steuern und Buchhaltung, Finanz- und Unternehmens-Compliance, Recht und Regulierung, Unternehmensperformance und ESG. Wir unterstützen unsere Kunden täglich bei wichtigen Entscheidungen, indem wir ihnen Expertenlösungen anbieten, die fundiertes Fachwissen mit Technologie und Dienstleistungen verbinden.

Wolters Kluwer meldete für das Jahr 2025 einen Jahresumsatz von 6,1 Mrd. EUR. Die Gruppe bedient Kunden in über 180 Ländern, ist in über 40 Ländern tätig und beschäftigt weltweit rund 21.100 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Alphen aan den Rijn in den Niederlanden.

Die Aktien von Wolters Kluwer sind an der Euronext Amsterdam (WKL) notiert und in den Indizes AEX, Euro Stoxx 50 und Euronext 100 enthalten. Wolters Kluwer verfügt über ein gesponsertes Level-1-American-Depositary-Receipt-Programm (ADR). Die ADRs werden in den USA im Freiverkehr gehandelt. (WTKWY).

Weitere Informationen finden Sie unter www.wolterskluwer.com, folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, YouTube und Instagram.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260421376967/de/

Contacts:

Medienkontakt

Tom Reller

Public Affairs Public Relations Associate Director

Wolters Kluwer Corporate Performance ESG

+1 215-584-0409

Tom.Reller@wolterskluwer.com