Für rechtssichere, nachvollziehbare und geschützte Sitzungsprozesse in deutschen Führungsgremien

Wolters Kluwer Legal Regulatory gibt heute die Einführung von Legisway Meetings in Deutschland bekannt. Legisway Meetings unterstützt Vorstände, Aufsichtsräte und Sekretariate bei der sicheren und strukturierten Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation von Sitzungen. Die Lösung ist zugeschnitten auf die wachsenden Anforderungen an Governance, Rechenschaft und Compliance in deutschen Unternehmen.

Legisway Meetings ist Teil der Legisway Suite, der Legal-Management-Plattform von Wolters Kluwer für Unternehmensrechtsabteilungen, unterstützt durch Expert AI.

Deutsche Führungsgremien agieren in einem zunehmend komplexen Umfeld. Dieses ist geprägt von verschärfter regulatorischer Aufsicht, gestiegener persönlicher Verantwortung für Entscheidungen sowie wachsenden Anforderungen an Datenschutz, Cybersicherheit sowie ortsunabhängige und hybride Zusammenarbeit. Unternehmen setzen daher verstärkt auf Automatisierung und digitale Werkzeuge um papierbasierte Prozesse zurückzudrängen, Transparenz zu schaffen und Entscheidungsprozesse zu beschleunigen. Das senkt Kosten und steigert die Effizienz spürbar.

Vor diesem Hintergrund ist die Qualität der Gremienarbeit zu einem zentralen Governance-Thema geworden. Legisway Meetings hilft Führungsgremien, diesen Anspruch einzulösen: Die Lösung ermöglicht strukturierte, governance-kritische Sitzungen und eine klare, nachvollziehbare Entscheidungsdokumentation.

"Führungsgremien in Deutschland stehen zunehmend unter Druck, gut begründete und sorgfältig dokumentierte Entscheidungen nachzuweisen", sagt Sergio Liscia, Vice President Legal Software bei Wolters Kluwer Legal Regulatory. "Legisway Meetings unterstützt eine strukturierte Gremienarbeit durch sichere Governance-Prozesse und fundierte Entscheidungsfindung."

Mit der Expert-AI-Technologie von Wolters Kluwer übernimmt Legisway Meetings ausgewählte Governance-Aufgaben wie etwa Entwürfe von Sitzungsprotokollen und maßgeschneiderte Zusammenfassungen. Verantwortung und Entscheidungshoheit verbleiben dabei vollständig bei Gremium und Sekretariat.

Sicherheit und Datenschutz sind zentrale Bestandteile der Lösung. Legisway Meetings erfüllt Enterprise-Sicherheitsstandards und setzt auf europäisches Daten-Hosting, das den Anforderungen des deutschen Marktes entspricht.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wolterskluwer.com/de-de/solutions/legisway-meetings

Wolters Kluwer Legal Regulatory unterstützt Expertinnen und Experten in Recht und Compliance dabei, Produktivität und Arbeitsqualität zu steigern, Risiken zu minimieren und komplexe Aufgaben sicher und überzeugt zu lösen. Die spezialisierten Lösungen vereinen tiefes Fachwissen mit modernster Technologie, Analysen und Services, um bessere Ergebnisse für Kundinnen und Kunden zu erzielen.

Über Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) ist ein weltweit führender Anbieter von Fachwissen, Softwarelösungen und Dienstleistungen für die Bereiche Gesundheit, Steuern und Buchhaltung, Betriebsführung, Finanzen und Unternehmens-Compliance, Recht und Vorschriften sowie Unternehmensleistung und ESG. Wir unterstützen unsere Kunden täglich bei wichtigen Entscheidungen, indem wir ihnen Expertenlösungen bereitstellen, die fundiertes Fachwissen mit Technologien und Dienstleistungen kombinieren. Für das Jahr 2025 konnte Wolters Kluwer Einnahmen in Höhe von 6,1 Mrd. Euro verzeichnen. Der Konzern betreut Kunden in mehr als 180 Ländern, verfügt über Niederlassungen in mehr als 40 Ländern und hat weltweit ungefähr 21.100 Angestellte. Der Hauptsitz befindet sich in Alphen aan den Rijn in den Niederlanden. Die Aktien von Wolters Kluwer sind an der Euronext Amsterdam (WKL) notiert und in den Indizes AEX-, Euro-Stoxx-50- und Euronext-100-Index enthalten. Wolters Kluwer ist zudem über ein gesponsertes ADR-Programm in den USA gelistet.

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