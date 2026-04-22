Der DAX startete am gestrigen Tag mit 24.546 Punkten deutlich fester und legte im morgendlichen Handel weiter zu. Nach wie vor keimen die Hoffnungen auf einen anhaltenden diplomatischen Dialog zwischen den USA und dem Iran und steigern die Risikobereitschaft der Anleger. Doch etliche Marktteilnehmer trauen dem Waffenstillstand nicht und sehen diesen nur als Zwischenperiode zur Wiederauffüllung der Munitionsdepots der USA, um im Anschluss den Krieg gegen den Iran wieder fortzusetzen. Während also ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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