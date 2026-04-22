Die Allianz-Aktie hat gestern ein neues Rekordhoch erreicht und damit ihre starke Aufwärtsbewegung eindrucksvoll bestätigt. Aus charttechnischer Sicht bleibt der Trend intakt und sendet weiter positive Signale. Nach dem Sprung auf neue Bestmarken stellt sich nun die Frage, wie viel Potenzial noch im Kurs steckt. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zu Allianz SE Der Kurs der Allianz-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de