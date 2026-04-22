Anzeige / Werbung

Der US-Bundesstaat Nevada ist allein einer der größten Goldproduzenten der Welt.

Dort finden sich eine ganze Reihe an Weltklasse-Goldminen, wobei Newmont und Barrick Mining das Geschehen mit dem Komplex Nevada Gold Mines dominieren. Lahontan Gold ist auf dem Weg, die nächste Mine im berühmten Walker-Lane-Trend zu bauen. Die Kanadier streben eine Produktion von bis zu 80.000 Unzen Gold pro Jahr an. Aufgrund der niedrigen Bewertung des Unternehmens bietet sich hier eine Einstiegschance für mittel- bis langfristig orientierte Anleger.



Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen



Der Beiname Nevadas ist "Silver State". Doch das führt in die Irre. Denn neben Entertainment und Glücksspiel in Las Vegas steht der US-Bundesstaat vor allem für Gold. Der Bergbau ist nach dem Tourismus der zweitwichtigste Wirtschaftszweig der Region. In einigen ländlichen Bezirken wie Eureka oder Lander County hängen fast alle Arbeitsplätze direkt oder indirekt am Gold. Im Juli 1849 fand ein Glücksritter im Gold Canyon (in der Nähe des heutigen Dayton) als erster Gold. Seither hat sich Nevada zum "Gold-Herz" der USA entwickelt. Als eigenständiges Land kommt es regelmäßig unter die Top-5-Goldproduzenten der Welt und steht heute für etwa 70 bis 80% der gesamten Goldförderung der Vereinigten Staaten. Seit 1835 wurden in Nevada über 250 Millionen Unzen Gold gefördert, der Großteil davon nach dem Jahr 1965.

Die geologische Besonderheit der Gegend sind gleich drei große Mineralisierungstrends (Strukturen in der Erdkruste): Der Carlin, der Walker Lane und der Battle Mountain-Eureka Trend. Hier finden sich heute mit Cortez, Turquoise Ridge und Bald Mountain einige der größten Goldminen der Welt.

Lahontan Gold: Auf dem Weg zum Minenbau

Am Walker-Lane-Trend hat sich auch Lahontan Gold breit gemacht. Der Goldjunior aus Kanada befindet sich auf dem Weg zu einem der nächsten Goldproduzenten in der Region. Zentral im Westen Nevadas, im Mineral County, will das Unternehmen die historische Santa Fe-Mine wiederbeleben. Die Liegenschaft befindet sich in einer Region, die aktuell aufgrund moderner Explorationsmethoden eine Renaissance erlebt. Die Lage gilt als logistisch hervorragend: das Projekt ist direkt über den Highway 95 erreichbar und im Gegensatz zu vielen abgelegenen Minen im Norden des Bundesstaats ist die nötige Infrastruktur (Strom, Straßen, Arbeitskräfte) bereits weitgehend vorhanden. Das Projekt selbst befindet sich innerhalb des Walker Lane Trends, hier finden sich oft epithermale Gold- und Silbervorkommen. Das Gelände umfasst die ehemalige Santa Fe Mine, die zwischen 1988 und 1995 von Corona Gold (später Homestake) betrieben wurde. In diesen sieben Jahren wurden über 345.000 Unzen Gold und 710.000 Unzen Silber gefördert. Somit verfügt Lahontan Gold über jede Menge Daten über die alten Abbaugruben und Bohrungen. Dies spart Zeit und viel Geld.

Dennoch muss auch Lahontan Gold noch Arbeit in das Projekt stecken. So befinden sich neben der Hauptgrube, auf den rund 19 km² Geländefläche, angrenzende Zonen mit einem erheblichen Ressourcen-Potenzial. Das Unternehmen hat schon eine Ressourcen- sowie eine Wirtschaftlichkeitsstudie für das Vorhaben publiziert. Laut der vorliegenden Schätzung aus dem Jahr 2024 befinden sich dort 1,54 Mio. Unzen Gold in der angezeigten (indicated) und 411.000 Unzen in der abgeleiteten (inferred) Kategorie. Somit beträgt die Gesamtressource 1,95 Mio. Unzen Goldäquivalent. Durchschnittlich finden sich 0,93 Gramm Gold in jeder Tonne Erz. Für Nevada-Verhältnisse ist dies ein sehr guter Wert.

Neue Ressource und PEA

Das nach 2024 gestartete Bohrprogramm förderte zudem hochgradige neue Zonen zutage. Dabei ging es vor allem um die Qualität und Validierung der Mineralisierung. Die extrem hohen Goldgehalte direkt an der Oberfläche bei West Santa Fe veranlassten das Management, hier massiv in die Exploration zu investieren und ein zweites Bohrgerät zu mobilisieren. So lieferte beispielsweise ein Bohrloch 36,6 Meter mit 3,11 g/t Gold-Äquivalent direkt ab der Oberfläche (WSF25-04R). Darin enthalten war zudem ein 10,7 Meter langer Abschnitt mit 8,24 g/t Goldäquivalent. Dementsprechend will Lahontan mit der neuen Ressourcenstudie das Vorkommen deutlich vergrößern. Die neue Studie soll noch im laufenden Quartal veröffentlicht werden. Mit den Arbeiten wurde das spezialisierte Ingenieurbüros Respec und Kappes Cassiday beauftragt. Im Vorhinein über die Größe der Ressource zu spekulieren, ist schwierig, aber: Sollten die hochgradigen Zonen bei West Santa Fe über mehrere hundert Meter kontinuierlich verlaufen, könnte Santa Fe in die Liga von Projekten wie Spring Valley aufsteigen. Hier reden wir dann über mehr als 3 Mio. Unzen Gold.



Mit der neuen Ressource will Lahontan Gold auch die aus dem Dezember 2024 stammende bestehende Wirtschaftlichkeitsstudie aktualisieren. Laut der früheren Schätzung plant man ab 2027/2028 eine jährliche Produktion von 70.000 bis 80.000 Unzen Gold, wobei ein Minenleben von acht Jahren unterstellt wird. Die Cash-Kosten sollen unter 1.300 USD je Unze liegen. Diese dürften heute höher sein, man hat damals aber einen Goldpreis von 1.950 USD unterstellt. Heute nehmen viele Gutachter Goldpreise von 2.750 bis 3.500 USD je Unze als Basis. Der Goldpreis befindet sich mit 4.800 USD momentan deutlich höher.





Schönes Chartbild!





Günstige Produktion per Heap Leaching

Da es sich bei Santa Fe um oxidiertes Gold handelt, kann Lahontan hier relativ günstig per Heap Leaching (Haufenlaugungsverfahren) das Material verarbeiten. Das Erz muss dann lediglich zu Kiesgröße zerkleinert werden. Das Gold wird dann mit einer schwachen Natriumcyanidlösung extrahiert werden. Dieses kostengünstige Verfahren spart viel Geld und puscht die Gewinnmargen. Aktuell bewertet die Börse Lahontan Gold mit etwa 190 Mio. CAD, was etwa 138 Mio. USD entspricht. Nimmt man die alte Wirtschaftlichkeitsstudie als Basis, läge der Cashflow bei einer Gewinnmarge von 2.000 USD je Unze bei mehr als 140 Mio. USD.

Fazit: Das Management muss nun die Pläne umsetzen, um 2028 die Produktion starten zu können. Insofern bietet sich hier die Chance für Anleger, genau auf dieses Szenario zu setzen. Üblicherweise werden produzierende Goldfirmen mit dem drei- bis fünffachen des operativen Cashflows bewertet. Kurzfristig, also in den kommenden Monaten, sollte die Aktie von der Veröffentlichung der aktualisierten Ressourcenschätzung im Q2 sowie der neuen Wirtschaftlichkeitsberechnung im Q3 profitieren.

Interessenskonflikt

Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") ggf. künftig Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen halten oder auf steigende oder fallende Kurse setzen werden und somit ggf. künftig ein Interessenskonflikt entstehen kann. Die Relevanten Personen behalten sich dabei vor, jederzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei unter Umständen den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.



Risikohinweis

Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf www.kapitalerhoehungen.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen.



Nutzungsbedingungen

Die Apaton Finance GmbH ist für die Aussendung der Informationen, die von Dritten bezogen werden, auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Ebenso ist die Apaton Finance GmbH bei der Versendung von Informationen per E-Mail über das Internet auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt daher keine Gewährleistung für zeitweilige oder dauerhafte Unterbrechungen des E-Mail-Informationsdienstes.

Die von der Apaton Finance GmbH veröffentlichten und versandten Informationen entstammen unterschiedlichen Quellen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Pünktlichkeit der genannten und versandten Informationen.

Die genannten und versandten Informationen stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Wertpapiere, Indizes, Derivate oder Geldmarktinstrumente dar. Der Benutzer erkennt an, dass der Apaton Finance GmbH mit den Portal- und E-Mail-Informationsdiensten keine Anlageberatung im Hinblick auf den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren, Indizes, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten leistet.

Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für mittelbare Schäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, die durch die Benutzung der Informationsdienste der Apaton Finance GmbH entstehen.

Die Apaton Finance GmbH behält sich das Recht vor, die Informationsdienste durch neue Angebote oder Zahlungsmöglichkeiten zu erweitern oder zu verändern, sowie die Informationsdienste einzuschränken oder ganz oder teilweise einzustellen.

Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, sofern die Haftung für den Schaden aufgrund einer grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Vertragsverletzung der Apaton Finance GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen oder auf arglistigem Verschweigen eines Mangels oder Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft beruht. Ausgenommen von der Beschränkung ist ferner die Haftung für Verletzungen des Körpers, der Gesundheit oder des Lebens.

Impressum:

Informationen gem. § 5 Telemediengesetz und § 55 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag (RStV)

Die Seite www.kapitalerhoehungen.de wird bereitgestellt durch die Apaton Finance GmbH.

Anschrift:

Apaton Finance GmbH

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Kontakt per E-mail:

office[at]apaton-finance.de



Geschäftsführer:

Mario Hose



Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 202654,

Sitz der Gesellschaft: Hannover



Verantwortlich für den Inhalt:

(verantwortlich i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV)

Redaktion:

André Will-Laudien

Carsten Mainitz

Mario Hose (Leitung)

Nico Popp

Stefan Feulner

Fabian Lorenz

Armin Schulz

Apaton Finance GmbH

Mario Hose

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Die o.g. Verantwortlichkeiten gelten für die Seite www.kapitalerhoehungen.de . Für weitere Portale/Portalangebote der Apaton Finance GmbH bestehen gesonderte Regelungen. Den Verantwortlichen für den Inhalt dieser Angebote können Sie dem jeweiligen Impressum entnehmen.



Rechtshinweis:

© Copyright Apaton Finance GmbH

Die Inhalte sind urheberrechtlich, als wesentliche Teile von Datenbanken oder als sonstige gewerbliche Schutzrechte geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Insbesondere dürfen Nachdrucke, öffentliches Zugänglichmachen, insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetangebote und Online-Dienste sowie Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art, z.B. CD-ROM, DVD-ROM usw., auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Apaton Finance GmbH erfolgen. Die Modifikation, Reproduktion oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung durch die Betreiberin ist untersagt. Das automatische Abrufen oder Auslesen (Ausparsen) der von der Apaton Finance GmbH zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Apaton Finance GmbH erlaubt. Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für unverlangt übermittelte Fotos, Inhalte, Manuskripte etc. Für Inhalte von Webseiten, auf die durch einen Link verwiesen wird und Inhalte, die ausdrücklich z.B. mittels Urhebervermerk oder entsprechendes Branding als fremde Inhalte gekennzeichnet sind, übernimmt die Apaton Finance GmbH keine Haftung.

Enthaltene Werte: CA50732M1014