Zürich - Peach Property steckt trotz strategischer Fortschritte weiterhin in den roten Zahlen. Im laufenden Jahr will sich das Immobilienunternehmen weiter auf die Verbesserungen des Portfolios konzentrieren. Unter dem Strich verbleibt ein zumindest deutlich kleinerer Verlust von 41,2 Millionen Euro, nach einem hohen Fehlbetrag von 200,5 Millionen Euro im Vorjahr, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Vor Steuern betrug das Minus 47,2 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab