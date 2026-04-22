Hamburg (ots) -Hafid Rifi (53) verlässt auf eigenen Wunsch den Vorstand der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA zum 31. Mai 2026, um einem Ruf von außerhalb des Unternehmens zu folgen. Hafid Rifi und der Aufsichtsrat haben sich einvernehmlich auf die vorzeitige Beendigung seiner Vorstandstätigkeit verständigt.Seit März 2016 ist Hafid Rifi Chief Financial Officer (CFO) der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA. Der studierte Diplom-Volkswirt, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer trat 2009 in das Unternehmen ein und verantwortete zunächst als Konzernbereichsleiter die Bereiche Rechnungswesen, Steuern und Controlling. Während seiner Zeit als CFO betrieb er maßgeblich die Kapitalmarktöffnung des Unternehmens durch Schuldscheinemissionen, strukturierte die Übernahme der RHÖN-KLINIKUM AG und gestaltete die digitale Transformation der Finanzprozesse, etwa durch die Einführung von S4/HANA. Zudem etablierte er frühzeitig das ESG-Reporting und stärkte den Bereich Compliance."Nach vielen intensiven und erfolgreichen Jahren ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Ich bin Asklepios für das entgegengebrachte Vertrauen und die gemeinsame Entwicklung sehr dankbar", so Hafid Rifi, CFO der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA."Dem Wunsch von Hafid Rifi folgen wir mit großem Bedauern. Asklepios ist in der Zeit seines Wirkens organisch, aber auch anorganisch gewachsen, stets gestützt von einer soliden Kapitalmarktpolitik und stabilen Verschuldungsquoten. Im Namen des gesamten Aufsichtsrats und des Vorstands der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA sprechen wir ihm für seine Leistungen, sein außergewöhnliches Engagement und seine Integrität unseren tief empfundenen Dank aus. Wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg von Herzen alles Gute, weiterhin Erfolg und persönlich eine erfüllte Zukunft", sagt Ivo Schramm, Aufsichtsratsvorsitzender der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA.Die Aufgaben von Hafid Rifi werden bis zur abschließenden Klärung seiner Nachfolge interimistisch von Benedikt Brörmann übernommen, der diese Funktion zusätzlich zu seinen aktuellen Aufgaben als Konzernbereichsleiter Corporate Finance & Treasury wahrnehmen wird.Pressekontakt:Kontakt:https://www.asklepios.com/konzern/unternehmen/aktuell/pressekontakt/Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaAKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingRübenkamp 22622307 HamburgTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comwww.asklepios.com/konzern/gesundheitsmagazinwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenwww.instagram.com/asklepiosklinikenwww.linkedin.com/company/asklepios/Anmeldung zum Asklepios Newsletter:https://www.asklepios.com/konzern/newsletter-anmeldung/Pflege-Blog: "Wir sind Pflege" (https://wir-sind-pflege.blog/)Original-Content von: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65048/6260207