Drägerwerk (Dräger) meldete einen starken Start ins Geschäftsjahr 2026, mit Umsätzen im ersten Quartal von 766 Mio. EUR (+6,9% im Jahresvergleich, währungsbereinigt), was am oberen Ende der Prognose liegt und von beiden Segmenten sowie einem soliden Auftragseingang (+3,4% im Jahresvergleich) unterstützt wird. Die Rentabilität verbesserte sich erheblich, wobei das EBIT auf 18 Mio. EUR (Marge 2,4%) anstieg, angetrieben durch höhere Volumina, eine Erweiterung der Bruttomarge und niedrigere Kosten, teilweise bedingt durch Basiseffekte. Die Ergebnisse liefern frühe Hinweise auf die Margenausweitungsstrategie des Unternehmens. Angesichts der starken Saisonalität und eines am Ende des Jahres konzentrierten Ertragsprofils bleibt die Prognose (Umsatzwachstum 2-6%, EBIT-Marge 5,0-7,5%) unverändert. Wir bestätigen die Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 108,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/draegerwerk-ag-co-kgaa
© 2026 mwb research