Die Siemens Energy-Aktie hat ihre Schwächephase überwunden und seit Ende März fast +30% zugelegt. Das führte in der vergangenen Woche zu einem neuen Rekordhoch bei 173,92 €. Am Mittwoch steigt der Wert um mehr als +3% und steht nun bei 172,50 €. Das treibt den Kurs an und so viel Potenzial steckt jetzt noch im deutschen Energietechnikkonzern. Die Konkurrenz liefert ab Zu verdanken hat die Aktie ihren Aufschwung maßgeblich der Erholung am breiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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