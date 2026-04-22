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WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE
Xetra
22.04.26 | 15:18
27,520 Euro
-4,51 % -1,300
Branche
Telekom
Aktienmarkt
DAX
EURO STOXX 50
Prime Standard
STOXX Europe 50
TecDAX
STOXX Europe 600
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DEUTSCHE TELEKOM AG Chart 1 Jahr
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DEUTSCHE TELEKOM AG 5-Tage-Chart
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Dow Jones News
22.04.2026 14:21 Uhr
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(2)

MÄRKTE EUROPA/Kaum Bewegung - Telekom mit Fusionsplänen unter Druck

DJ MÄRKTE EUROPA/Kaum Bewegung - Telekom mit Fusionsplänen unter Druck

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich am Mittwochmittag kaum bewegt. US-Präsident Donald Trump hat wenig überraschend den Waffenstillstand mit dem Iran verlängert. Dieser soll so lange gelten, bis die "Gespräche auf die eine oder andere Weise abgeschlossen sind". Für Analyst Michael Brown von Pepperstone scheinen die meisten öffentlichen Kommentare beider Seiten derzeit darauf abzuzielen, Verhandlungsvorteile zu erlangen, statt eine tatsächliche Eskalation zu suchen. Solange die Richtung beibehalten werde, dass der Konflikt ende, sollte das Risiko abgesichert bleiben und Aktienrücksetzer weiterhin als Kaufgelegenheiten gesehen werden.

Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 24.258 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,1 Prozent auf 5.926 nach unten. Der Euro notiert mit 1,1745 Dollar praktisch unverändert, auch an den Anleihemärkten ist es ruhig. Der Preis für die Ölsorte Brent zieht hingegen um 0,9 Prozent auf 99,37 Dollar das Fass an. Nach Einschätzung von Portfoliostratege Thomas Altmann von QC Partners dürfte Öl noch lange teuer bleiben. Der Preis für unmittelbar lieferbares Rohöl der Sorte Brent liege aktuell zumindest 14 Prozent unter seinem Rekordstand im März. Für eine Lieferung in sechs Monaten sei der Preis allerdings nur um 5 Prozent zurückgegangen. Damit sei eine Öl-Lieferung mit sechs Monaten Vorlauf noch immer 43 Prozent teurer als zum Jahreswechsel.

Die Berichtssaison liefert zunehmend Impulse. Positiv kommen an der Börse die Geschäftszahlen von ABB an, die Aktie legt um 3,2 Prozent zu. Als sehr stark stuft ein Marktteilnehmer den Auftragseingang der Schweizer ein. Während der Konsens mit einem Plus von rund 8 Prozent gerechnet habe, sei dieser rund doppelt so hoch ausgefallen. Dazu komme die Prognoseerhöhung. Dass ABB "keine materiellen Auswirkungen" durch den Nahostkonflikt melde, gefalle in dem Umfeld ebenfalls. Für die Aktie von Siemens geht es in Folge um 1 Prozent nach oben, Schneider Electric um 0,9 Prozent.

Positiv werten die Analysten von Jefferies die Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2026 von Akzonobel, die Aktie steigt um 3,1 Prozent. Das bereinigte EBITDA liege 6 Prozent über den eigenen Schätzungen und 7 Prozent über dem Konsens.

Um 6,8 Prozent schießen ASM International nach oben. Die Ergebnisse und der kurzfristige Ausblick dürften eine Anhebung der Konsensschätzungen nach sich ziehen, mutmaßen die Citi-Analysten. Der niederländische Chiphersteller habe im ersten Quartal einen höheren Umsatz erzielt und die Markterwartungen um 3 Prozent übertroffen. Der Ausblick für das zweite Quartal liege zudem um 10 Prozent deutlich über Konsens, so die Analysten. Infineon rücken im DAX um 3,1 Prozent vor.

Die Medienberichte zu einem möglichen Zusammenlegen des jeweiligen Aktienkapitals von Deutscher Telekom und T-Mobile US zu einem gemeinsamen Konzern, der die Aktivitäten auf beiden Seiten des Atlantiks bündelt, kommt für die DZ Bank überraschend. Aus Sicht der Bonner Konzernzentrale könnte zwar das höhere Bewertungsniveau der US-Tochter "angezapft" werden, so die Analysten. Die Deutsche Telekom wäre jedoch in diesem Fall auf die politische Unterstützung in den USA und des Bundes (Anteil an der Deutschen Telekom zusammen mit der Förderbank Kfw gut 28 Prozent) angewiesen, geben sie zu bedenken. Der Bund müsste dabei auf seine Sperrminorität verzichten. Zusätzlich erachten sie es als eine große Herausforderung, investierte US-Investoren von diesem Vorhaben zu begeistern. Deutsche Telekom fallen 4,6 Prozent zurück.

Nach sehr guten Geschäftszahlen geht es für K+S um 7,7 Prozent nach oben. Das Unternehmen meldete vorab ein EBITDA im ersten Quartal 2026 von 280 Millionen Euro, was laut Jefferies 25 Prozent über Konsens liegt. Auch der bereinigte freie Cashflow übertraf mit 87 Millionen Euro die Markterwartungen um deutliche 51 Prozent. Kalipreise und der Aktienkurs von K+S hätten im ersten Quartal zugelegt, kommentierte jüngst Berenberg. Die Analysten erwarten jedoch, dass diese Verbesserung nur vorübergehend ausfalle. Langfristig zeichne sich ab 2027 eine erhebliche zusätzliche Kapazität ab. 

=== 
INDEX      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50  5.925,74  -0,1   -4,51    5.930,25    2,3 
Stoxx-50    5.075,72  +0,0    1,24    5.074,48    3,2 
DAX      24.257,56  -0,1   -13,31    24.270,87    -1,0 
MDAX      31.316,61  -0,1   -31,32    27.039,42    2,3 
TecDAX     3.685,35  -0,4   -14,88    3.091,28    1,8 
SDAX      18.173,92  +0,2   42,90    13.062,07    5,8 
CAC       8.207,08  -0,4   -28,64    8.235,71    0,7 
SMI      13.137,96  +0,0    3,82    13.134,14    -1,0 
ATX       5.834,02  -0,3   -18,34    5.852,36    9,5 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mo, 18:17 
EUR/USD      1,1739  -0,0  -0,0003     1,1742   1,1786 
EUR/JPY      186,95  -0,1  -0,1800     187,13  186,9900 
EUR/CHF      0,9178  +0,1   0,0010     0,9168   0,9169 
EUR/GBP      0,8691  0,0   0,0000     0,8691   0,8702 
USD/JPY      159,23  -0,1  -0,1400     159,37  158,6500 
GBP/USD      1,3505  -0,0  -0,0001     1,3506   1,3542 
USD/CNY      6,8236  +0,0   0,0028     6,8208   6,8172 
USD/CNH      6,8271  -0,0  -0,0007     6,8278   6,8153 
AUS/USD      0,7155  +0,1   0,0004     0,7151   0,7173 
Bitcoin/USD  78.236,75  +3,3  2.495,07    75.741,68 75.386,28 
 
ROHÖL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     90,41  +0,8    0,74      89,67 
Brent/ICE     99,37  +0,9    0,89      98,48 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      4.752,20  +0,9   40,53    4.711,67 
Silber       78,04  +1,7    1,34      76,70 
Platin     2.071,90  +1,7   35,11    2.036,79 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

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April 22, 2026 07:49 ET (11:49 GMT)

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