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WKN: 823212 | ISIN: DE0008232125 | Ticker-Symbol: LHA
Xetra
22.04.26 | 16:46
7,512 Euro
-2,49 % -0,192
Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
MDAX
Prime Standard
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
DEUTSCHE LUFTHANSA AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5-Tage-Chart
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7,4887,49217:01
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5-Tage-Chart
ABB
ABB LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ABB LTD83,50+3,91 %
AIRBUS SE167,40-1,10 %
AT&T INC21,455-2,85 %
BOEING COMPANY192,72+3,06 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG7,512-2,49 %
DEUTSCHE TELEKOM AG27,580-4,30 %
GE VERNOVA INC953,20+12,75 %
K+S AG16,000+8,11 %
NORDEA BANK ABP16,010+2,86 %
SIEMENS ENERGY AG177,96+6,60 %
T-MOBILE US INC157,94-5,21 %
TUI AG6,930-3,75 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.