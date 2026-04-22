EQS-News: Basler Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Basler Aktiengesellschaft
|An der Strusbek 60-62
|22926 Ahrensburg
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@baslerweb.com
|Internet:
|https://www.baslerweb.com
|ISIN:
|DE0005102008
|Ende der Mitteilung
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2313178 22.04.2026 CET/CEST