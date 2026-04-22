Bern/Zürich - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) begrüssen die am Mittwoch vom Bundesrat verabschiedeten Massnahmen zum Thema Bankenregulierung. Sie seien entscheidend, um regulatorische Schwachstellen zu beheben, die durch die Krise der Credit Suisse aufgezeigt worden seien, schreibt die SNB in einer Stellungnahme. Die Gesetzesvorlage sei eines von verschiedenen zentralen Elementen zur Stärkung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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