Die Kanadier haben klare und belastbare Meilensteine bis zur Aufnahme der Goldproduktion bis Ende 2027 in Aussicht gestellt. Diese Roadmap beinhaltet zahlreiche potenzielle Kurstreiber. Für Juni wird eine aktualisierte Ressourcenschätzung erwartet, im September eine neue Wirtschaftlichkeitsstudie, welche Unternehmenswerte deutlich oberhalb der aktuellen Marktkapitalisierung indizieren sollte. Mit dem zusätzlichen Potenzial des neuen Gebiets West Santa Fe, sollten bald 3 Mio. Unzen ausweisbar sein und dies bei hohen Goldpreisen und niedrigen Kosten. Die geplante Notierung an der New York Stock Exchange sollte dem Kurs zusätzlichen Schub verleihen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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