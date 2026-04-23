Vevey - Bei Nestlé hat sich das Wachstum zum Start ins Jahr 2026 abgeschwächt. Es fiel im ersten Quartal aber besser aus als erwartet. An seinen Jahreszielen hält der weltgrösste Nahrungsmittelkonzern fest. Der Hersteller von Nespresso-Kaffee, Kitkat-Schokoriegeln und Purina-Tierfutter wuchs in den ersten drei Monaten des Jahres organisch um 3,5 Prozent, wie er am Donnerstag mitteilte. Treiber waren zum grösseren Teil Preiserhöhungen. Das mengenmässige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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