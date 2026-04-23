Bern - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im ersten Quartal 2026 ein negatives Ergebnis erzielt. Der Verlust für die Periode von Januar bis März des laufenden Jahres betrug 497,9 Millionen Franken, wie die SNB am Donnerstag mitteilte. Diese Zahl ist keine Überraschung. Die Experten der UBS hatten im Vorfeld mit einem ziemlich ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Zum Vergleich: Im gesamten letzten Jahr hatte die SNB einen Gewinn von 26,1 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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