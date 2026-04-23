Pratteln - Bei Santhera kommt es zu einem Wechsel an der Spitze: Konzernchef Dario Eklund tritt nach knapp 7 Jahren zurück. Zu seinem Nachfolger wurde Orlando Oliveira ernannt, der sein Amt am 15. Juli antritt, wie das Biopharmaunternehmen am Donnerstag in einem Communiqué bekannt gab. Eklund erklärte, nach fast 7 Jahren im Amt sei die Zeit reif für einen Übergang an der Führungsspitze. Der Führungswechsel zum richtigen Zeitpunkt würde neue Perspektiven, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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