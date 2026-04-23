© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Ein Minus von 16 Prozent in vier Wochen ist aktuell die katastrophale Bilanz der Telekom-Aktie. Deutlich besser läuft es beim französischen Rivalen Orange. Große Performanceunterschiede: Orange hui, Deutsche Telekom pfui Von der steilen Erholungsrallye am Aktienmarkt konnten die Anteile der Deutschen Telekom zuletzt nicht profitieren, im Gegenteil. Sie büßte allein im vergangenen Monat 16 Prozent an Wert ein. Nur der zuvor starke Auftakt stellt sicher, dass die Aktie gegenüber dem Jahreswechsel mit einem Plus von 0,1 Prozent notiert. Neben einem schwachen Branchentrend und kritischen Analystenkommentaren sorgten zuletzt die Pläne für eine mögliche Zusammenlegung mit der US-Tochter T-Mobile …Den vollständigen Artikel lesen
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