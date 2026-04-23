Text: 5 Perlen fürs Depot | Tesla: Capex-Angst, IBM: Chance? und Nokia: Kurssprung
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|13:10
|IBM-Aktie: Gibt es einen Grund zur Enttäuschung?
|Die IBM-Aktie bricht am Donnerstagvormittag als Reaktion auf die Quartalszahlen um -7% im europäischen Handel ein. Sind die Zahlen denn tatsächlich so schlecht ausgefallen und wie sollten Anleger auf...
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|12:59
|US software stocks slide as IBM, ServiceNow results reignite AI disruption fears
|12:54
|IBM slides on unchanged outlook, ranks as most overvalued among IT consulting firms
|12:11
|IBM überrascht mit starkem Quartal - aber was bremst den Ausblick jetzt noch?
|IBM startet stark in das Jahr, steigert Umsatz, Margen und freien Cashflow. Doch trotz guter Zahlen bleibt der Konzern beim Ausblick vorsichtig. Genau das wirft jetzt eine entscheidende Frage auf. Der...
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|11:54
|Evercore ISI reiterates IBM stock rating on solid quarter results
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|Aktuelle Nachrichten
|13:10
|Nokia-Aktie +13%: Von der Telekom- zur KI-Aktie
|Die Nokia-Aktie ist seit geraumer Zeit nicht mehr zu bremsen. Mit einem Kurssprung von über +13% ist der finnische Netzwerkausrüster am Donnerstagmorgen nicht nur einsamer Spitzenreiter im EuroStoxx...
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|13:06
|JEFFERIES stuft NOKIA auf 'Buy'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nokia nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Der Anbieter von Netzwerktechnik...
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|12:59
|Nokia verdient dank KI-Strategie mehr als erwartet - Aktie auf 16-Jahres-Hoch
| ESPOO (dpa-AFX) - Der Netzwerkausrüster Nokia hat im ersten Quartal den operativen Gewinn gesteigert und damit die Erwartungen übertroffen. Das Unternehmen profitierte dabei weiter von der Nachfrage...
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|12:53
|Nokia: Finnischer KI-Riese: Nach den Zahlen knallt die Aktie zweistellig rauf!
|© Foto: Pau Venteo/AP/dpaAls Steve Jobs 2007 das erste Smartphone mit Apple herausgebrachte, lag der Marktanteil von Nokia noch bei 40 Prozent. Das Unternehmen will diesmal nicht die Zeichen der Zeit...
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|12:35
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,90 Euro
| NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Nokia nach Quartalszahlen des Telekomindustrie-Ausrüsters auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,90 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe...
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|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:07
|SpaceX's IPO Could Leave Tesla Eating Rocket Dust
|13:07
|Tesla Announces $2 Billion Acquisition of Unnamed AI Hardware Firm
|13:00
|What analysts are saying about Tesla
|12:49
|Milliardär: Musk will bei SpaceX alle Fäden in der Hand behalten
|12:46
|Bericht: Tesla will Produktion in Grünheide mit 1.000 neuen Stellen ausbauen
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