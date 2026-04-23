GESI realisiert derzeit drei Batteriespeicher-Großprojekte mit einer Anschlussleistung von insgesamt 2,6 Gigawatt. Allianz Global Investors erwirbt einen 51-Prozent-Anteil am bayerischen Unternehmen. Trotz aller regulatorischer Unsicherheiten ist der Großspeichermarkt ein attraktives Investitionsziel: Allianz Global Investors hat jetzt im Namen von Allianz-Versicherungsgesellschaften eine 51-prozentige Beteiligung an der Firma Green Energy Storage Initiative (GESI) erworben. Das Unternehmen aus Pullach bei München plant, finanziert, errichtet und betreibt Großbatteriespeicher. Allianz Global Investors ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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