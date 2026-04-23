EQS-News: Viscom SE
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
23.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Viscom SE
|Carl-Buderus-Str. 9-15
|30455 Hannover
|Deutschland
|Telefon:
|+49 511 949960
|Fax:
|+49 511 94996555
|E-Mail:
|investor.relations@viscom.de
|Internet:
|https://www.viscom.com/de
|ISIN:
|DE0007846867
|WKN:
|784686
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2314064 23.04.2026 CET/CEST