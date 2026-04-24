Starke operative Basis...: GoGold Resources: starke Produktion, volle Kasse und klarer Entwicklungspfad!

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Parral liefert Cashflow, Los Ricos South rückt technisch voran und Los Ricos North bleibt ein bedeutender Werttreiber. Mit hoher Liquidität, null Schulden und laufendem Projektfortschritt ist GoGold solide aufgestellt.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von GoGold Resources Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit GoGold Resources · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 24. April 2026, 5:38 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Silber profitiert derzeit von zwei Treibern zugleich: vom Interesse vieler Anleger an Edelmetallen und von seiner wichtigen Rolle als Industriemetall. Gerade diese Doppelfunktion macht den Markt für Produzenten und Entwickler besonders spannend.

Nach Angaben des Silver Institute stieg die industrielle Silbernachfrage 2024 um 4% auf den Rekordwert von 680,5 Mio. Unzen. Treiber waren vor allem Anwendungen aus der Energiewende, der Elektrifizierung der Netzinfrastruktur, der Photovoltaik sowie zusätzliche Impulse aus KI-bezogenen Elektronik-Anwendungen.

Quelle: Mining Visuals / The Silver Institute

Gleichzeitig blieb der Markt im Defizit: Für 2024 weist das Silver Institute ein strukturelles Angebotsdefizit von 148,9 Mio. Unzen aus. Für 2026 erwartet das Institut trotz einer auf rund 1,05 Mrd. Unzen steigenden Gesamtsilberversorgung bereits das sechste Defizitjahr in Folge; die ETP-Bestände lagen Anfang Februar 2026 bei geschätzten 1,31 Mrd. Unzen.

Quelle: The Silver Institute / Metals Focus

Vor diesem Hintergrund rücken Unternehmen in den Fokus, die bereits produzieren, zugleich aber über glaubwürdige Wachstumsprojekte verfügen. Genau in diese Kategorie fällt GoGold Resources Inc. (WKN: A1JAES): Das Unternehmen kombiniert mit "Parral' eine laufende Produktion in Mexiko mit den Entwicklungsprojekten "Los Ricos South' und "Los Ricos North' im Bundesstaat Jalisco.

"Parral': laufender Cashflow aus einer etablierten Anlage!

GoGold Resources (WKN: A1JAES): sicherte sich 2012 die Rechte am 141 Hektar großen "Parral'-Tailings-Projekt im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua. Das Projekt umfasste beim Erwerb 21,3 Mio. Tonnen historisches Haldenmaterialien aus jahrzehntelangem Bergbau und verbindet Edelmetallgewinnung mit der Aufarbeitung bereits bestehender Rückstände.

Quelle: GoGold

Der operative Ansatz ist dabei doppelt interessant: "Parral' liefert seit Jahren laufende Einnahmen und passt zugleich in eine Strategie, die auch auf Rückgewinnung und standortbezogene Sanierung setzt. Zusätzlichen operativen Rückenwind brachte die Inbetriebnahme der erweiterten "SART'-Zinkanlage. GoGold (WKN: A1JAES) meldete, dass die Inbetriebnahme im Quartal zum 31. März 2024 abgeschlossen wurde. Seitdem gewinnt "Parral' neben Silber und Gold auch ein verkaufsfähiges Zinkkonzentrat. Gleichzeitig kann ein Teil des eingesetzten Cyanids wiederverwendet werden, und nach Angaben des Unternehmens lässt sich mehr Gold und Silber aus dem Material herausholen.

"Parral' mit belastbaren Betriebsdaten!

Die Vor-Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2013 wies für "Parral' Reserven von 35 Mio. Unzen Silberäquivalent aus, basierend auf 20,3 Mio. Tonnen mit 38,4 g/t Silber und 0,31 g/t Gold. Damit war die technische Grundlage für die anschließende Entwicklung gelegt. Heute ist vor allem die laufende operative Entwicklung entscheidend - und die fällt zuletzt klar positiv aus.

Quelle: GoGold Resources

Im Geschäftsjahr 2025 produzierte "Parral' 2.150.192 Unzen Silberäquivalent. In der Produktionsmeldung vom 15. April 2026 verwies GoGold (WKN: A1JAES) zudem auf eine verbleibende Minenlaufzeit von 4 bis 5 Jahren und auf weiterhin starke Cashflows aus dem Betrieb.

Quelle: GoGold Resources

Für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026, also für den Zeitraum bis zum 31. März 2026, meldete GoGold (WKN: A1JAES) aus "Parral' eine Produktion von 394.605 Unzen Silberäquivalent. Diese setzte sich aus 230.680 Unzen Silber, 2.549 Unzen Gold, 84 Tonnen Kupfer und 93 Tonnen Zink zusammen.

"Parral' - Produktionsdaten Q2 Geschäftsjahr 2026 (Stichtag 31.03.2026):

Quelle: GoGold Resources

Der im Vergleich zum Vorquartal niedrigere AgEq-Wert ist laut Unternehmen vor allem auf das veränderte Gold-Silber-Verhältnis zurückzuführen. Beim gleichen Umrechnungsverhältnis wie im ersten Quartal 2026 hätte die Produktion im zweiten Quartal bei rund 446.000 Unzen Silberäquivalent gelegen.

Q1-Finanzen zeigen die Ertragskraft von "Parral'!

Wie stark sich die Produktion in den Zahlen niederschlagen kann, zeigte GoGold bereits mit den am 11. Februar 2026 veröffentlichten Ergebnissen für das am 31. Dezember 2025 beendete erste Quartal des Geschäftsjahres 2026. In diesem Zeitraum verkaufte das Unternehmen 486.928 Unzen Silberäquivalent zu einem durchschnittlich realisierten Preis von 63,88 USD je Unze und erzielte damit einen Rekordumsatz von 31,1 Mio. USD.

Hinzu kamen ein Rekord-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von 9,7 Mio. USD sowie ein Nettogewinn von 13,3 Mio. USD nach einem Verlust von 0,136 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Quelle: GoGold Resources

Der Kassenbestand belief sich zum 31. Dezember 2025 auf 245,6 Mio. USD. Laut der Produktionsmeldung vom 15. April 2026 stieg der Cash-Bestand bis Mitte April 2026 weiter auf 261 Mio. USD. Damit verfügt GoGold (WKN: A1JAES) über eine ungewöhnlich starke Ausgangsbasis, um die nächsten Entwicklungsschritte im Los-Ricos-Distrikt aus eigener Kraft oder zumindest mit großer finanzieller Flexibilität anzugehen.

"Los Ricos South' und "North': zwei zentrale Werttreiber in Jalisco!

GoGold (WKN: A1JAES) sicherte sich im "Los-Ricos'-Distrikt insgesamt 45 Konzessionen über mehr als 24.000 Hektar. Das Gebiet beherbergt mehrere historische Bergbaubereiche und bildet heute den Kern der Entwicklungs- und Wachstumsgeschichte des Unternehmens.

Quelle: GoGold Resources

Für "Los Ricos South' ist vor allem das Update vom Januar 2025 entscheidend, weil dort die aktualisierte Mineralressource und zugleich die Machbarkeitsstudie veröffentlicht wurden.

Die Machbarkeitsstudie für "Los Ricos South' basiert auf bewiesenen und wahrscheinlichen Reserven von 10,2 Mio. Tonnen mit 276 g/t Silberäquivalent und rund 91 Mio. Unzen Silberäquivalent. Separat dazu weist die aktualisierte Mineralressource eine "gemessene und angezeigte'-Ressource von 98,6 Mio. Unzen Silberäquivalent sowie weitere 13,6 Mio. Unzen in der "vermuteten'-Kategorie aus.

Quelle: GoGold Resources

Die wirtschaftlichen Eckdaten der Machbarkeitsstudie unterstreichen die Bedeutung des Projekts: ausgewiesen wurden ein Nach-Steuer-NPV(5%) von 355 Mio. USD, eine Nach-Steuer-IRR von 28% sowie über die Lebensdauer der Mine zahlbare 79,9 Mio. Unzen Silberäquivalent. Diese verteilen sich auf 41,1 Mio. Unzen Silber, 423.600 Unzen Gold und 11,2 Mio. Pfund Kupfer.

Quelle: GoGold Resources

Die anfänglichen Investitionskosten liegen laut Machbarkeitsstudie bei 227 Mio. USD, darin enthalten 21 Mio. USD an Unvorhergesehenem. Hinzu kommen 100 Mio. USD Sustaining Capital über die Lebensdauer der Mine. Die erwartete Bauzeit wird mit zwei Jahren angegeben.

Bei den Kosten ist Differenzierung wichtig: Für die ersten fünf Produktionsjahre nennt GoGold (WKN: A1JAES) durchschnittliche Gesamtförderkosten ("AISC') von 11,19 USD je Unze Silberäquivalent. Über die Untertage-Minendauer liegt der Durchschnitt laut Studie bei 12,32 USD je Unze, in der Lebensdauer-Betrachtung der Gesamtmine werden 12,78 USD je Unze ausgewiesen.

Die Basissensitivität der Machbarkeitsstudie arbeitet mit Preisen von 26,80 USD je Unze Silber, 2.330,- USD je Unze Gold und 4,- USD je Pfund Kupfer.

Quelle: GoGold Resources

Wie stark "Los Ricos South' auf höhere Metallpreise reagiert, zeigt die von GoGold veröffentlichte Sensitivitätsanalyse.

"Los Ricos South' rückt in die Ausführungsphase!

Am 23. Februar 2026 meldete GoGold (WKN: A1JAES), dass "Los Ricos South' in die Ausführungsphase übergegangen ist. Das Unternehmen startete detaillierte Designarbeiten und begann mit der Vorbereitung von Bestellungen für langlaufende Ausrüstung.

Als erreichte Fortschritte nannte GoGold unter anderem die Auswahl des mexikanischen Untertagebauunternehmens "Cominvi', den Fortschritt der detaillierten Minen- und Anlagenauslegung, einen zu 55% fortgeschrittenen "Plant'-Entwurf, einen zu 70% fortgeschrittenen "SART'-Entwurf, die Vorbereitung einer "SAG'-Mühlen-Bestellung sowie Fortschritte bei Trockentailings- und Paste-Plant-Planung.

Hinzu kommen abgeschlossene geotechnische Arbeiten vor Ort, ein Versorgungsvertrag mit dem staatlichen Stromversorger CFE für Netzstrom aus dem Yesca-Wasserkraftwerk sowie weit fortgeschrittene Untersuchungen zur Wasserverfügbarkeit.

Wichtig für die Einordnung: Der eigentliche Baustart bleibt an den Erhalt der ausstehenden Genehmigung gebunden. Nach Unternehmensangaben sollen die bisher erreichten Fortschritte jedoch einen schnellen Start der Bauarbeiten nach Erteilung der Genehmigung ermöglichen.

"Los Ricos North' bleibt der zweite große Wachstumspfeiler!

Auch "Los Ricos North' ist ein bedeutender Teil der GoGold (WKN: A1JAES)-Story. Die Erstschätzung vom Dezember 2021 wies dort eine Indicated-Ressource von 87,8 Mio. Unzen Silberäquivalent bei 122 g/t AgEq sowie eine Inferred-Ressource von 73,2 Mio. Unzen AgEq bei 111 g/t AgEq aus.

Quelle: GoGold Resources

Die 2023 veröffentlichte "PEA' für "Los Ricos North' ergab auf Basis des damaligen Falls einen Nach-Steuer-NPV(5%) von 413 Mio. USD und eine Nach-Steuer-"IRR' von 29%.

Quelle: GoGold Resources

Vorgesehen sind 110 Mio. zahlbare Unzen Silberäquivalent über 13 Jahre, anfängliche Investitionskosten von 221 Mio. USD sowie "AISC' von 9,68 USD je Unze Silberäquivalent.

Erfahrenes Management mit Projekt- und Finanzierungshistorie!

Bradley Langille, Präsident und CEO von GoGold (WKN: A1JAES), war Mitgründer von Gammon Gold und Mexgold Resources und führte beide Unternehmen von der frühen Phase bis in die Produktion in Mexiko. Nach Unternehmensangaben war er außerdem an der Entwicklung der Minen "Ocampo' und "El Cubo' beteiligt. Von 2007 bis 2010 war Langille strategischer Berater von Nayarit Gold. 2010 kam er als strategischer Berater zu GoGold, 2016 wurde er Präsident und CEO, 2020 zusätzlich Director. Laut Unternehmensdarstellung war er in seiner Laufbahn an Kapitalaufnahmen von über 1 Mrd. USD beteiligt.

Diese Historie ist für GoGold relevant, weil das Unternehmen nun nicht mehr nur als Produzent, sondern zunehmend auch als Projektentwickler im größeren Maßstab wahrgenommen wird.

Quelle: GoGold Resources

CFO Dana Hatfield war zuvor unter anderem CFO von Brigus Gold sowie Senior Vice President Finance bei AuRico Gold. GoGold (WKN: A1JAES) hebt seine Erfahrung in Finanzberichterstattung, Budgetierung sowie Eigen- und Fremdfinanzierungen hervor.

COO Anis Nehme verfügt laut Unternehmensangaben über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Bergbau, sowohl im Tagebau als auch im Untertagebau. Vor seinem Eintritt bei GoGold war er unter anderem bei Gammon Gold tätig und spielte dort eine wichtige Rolle beim Bau der "Ocampo'-Mine.

John Turner ist Director und Chairman des Board. Er leitet die Global Mining Group der internationalen Kanzlei Fasken und war in zahlreiche Finanzierungs- und M&A-Transaktionen im Rohstoffsektor eingebunden.

Diese Kombination aus Betriebserfahrung, Projektausführung und Kapitalmarktkenntnis ist ein wichtiger Teil des Investmentprofils von GoGold. Bei der Hauptversammlung vom 26. März 2026 wurden Bradley Langille, John Turner und die übrigen Nominierten für das kommende Jahr wiedergewählt. Langille erhielt 99,87% der Stimmen, Turner 78,88%.

Solide Kapitalstruktur!

Zum jüngsten veröffentlichten Stand verfügte GoGold (WKN: A1JAES) über 261 Mio. USD Cash, Forderungen gegenüber der mexikanischen Regierung von rund 16 Mio. USD und keine Finanzschulden. Diese Zahlen stammen aus der Unternehmenskommunikation vom April 2026 beziehungsweise der Unternehmenspräsentation vom 18. Februar 2026.

Quelle: GoGold Resources

Hinzu kommt laut Unternehmenspräsentation eine Insiderbeteiligung von rund 20%. Zusammen mit dem institutionellen Aktionariat unterstreicht das eine Eigentümerstruktur, die eng mit der weiteren Wertentwicklung verknüpft ist.

Fazit:

GoGold (WKN: A1JAES) bringt derzeit mehrere Qualitäten zusammen, die im Silbersektor selten in dieser Form gebündelt sind: eine laufende Produktion mit Cashflow auf "Parral', eine sehr liquide Bilanz ohne Finanzschulden sowie mit "Los Ricos South' ein weit fortgeschrittenes Entwicklungsprojekt, das technisch und finanziell deutlich konkreter geworden ist.

Die wesentlichen nächsten Meilensteine bleiben der Erhalt der ausstehenden Genehmigung für "Los Ricos South' und die darauf aufbauende Bauentscheidung. Zusätzlich bleibt "Los Ricos North' ein bedeutender optionaler Werttreiber innerhalb des Distrikts.

Unter dem Strich ist GoGold (WKN: A1JAES) heute kein reiner Hoffnungswert mehr, sondern ein Unternehmen mit laufendem Betrieb, belastbarer Finanzierung und klar sichtbarem Entwicklungspfad. In einem Marktumfeld, in dem Silber sowohl industriell als auch als Anlage gesucht bleibt, ist das eine starke Ausgangsposition.

Viele Grüße,

Jörg Schulte

Quellen: The Silver Institute, Silver Industrial Demand Reached a Record 680.5 Moz in 2024, 16.04.2025, The Silver Institute, Global Silver Investment to Remain Strong in 2026 Against the Backdrop of a Sixth Consecutive Annual Market Deficit, 10.02.2026, GoGold Resources Inc., Press Releases 2026; "Parral' Tailings; Los Ricos; Management Team, GoGold Resources Inc., "Los Ricos South' Technical Report, 28.02.2025, "Los Ricos North' PEA Filing, 30.06.2023; Corporate Presentation, 18.02.2026. Intro-Bild: Performance growth at the fingertipsvon ?? ?

Methodik/Annahmen: Es wurden ausschließlich Unternehmensangaben von GoGold Resources Inc. sowie Veröffentlichungen des Silver Institute verwendet. Die Einordnung ist qualitativ, eigene Kursmodelle oder Renditeprognosen wurden nicht erstellt.

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