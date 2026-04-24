Intel: EPS explodiert, Newmont: Ölpreis könnte belasten & SAP: So gerade noch
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|Nasdaq Futures Rally as Intel Soars on Blockbuster Sales Forecast
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|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Intel auf 45 Dollar - 'Underweight'
| NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intel nach Zahlen von 35 auf 45 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Sowohl die Resultate des Chipkonzerns...
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|Israel at the center of Intel's AI push as turnaround gains traction
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|Newmont Rides Soaring Gold Prices To Blowout Earnings, Unleashes $6 Billion Buyback
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|Newmont übertrifft Erwartungen erneut - doch der Goldpreis wird zum Belastungsfaktor
|Newmont hat im ersten Quartal erneut besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Der weltgrößte Goldproduzent profitierte stark vom hohen Goldpreis. Doch genau dieser Rückenwind könnte für die...
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|NEWMONT CORPORATION - Ruhe vor dem nächsten Impuls
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|Newmont Q1 2026 Earnings Call Transcript
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|SAP mit Rekordsignal: Was hinter dem Kursanstieg wirklich steckt - Was ich konkret unternommen habe
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|SAP liefert Quartalszahlen - Aktie gewinnt um über 6 Prozent
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|SAP: Die Apokalypse ist vertagt
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|Aktien Europa: Kurse bröckeln ab - Furcht vor erneuter Eskalation im Nahen Osten
| PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag erneut leicht nachgegeben. Damit bröckelten die Kurse angesichts der unsicheren Lage am persischen Golf und der hohen...
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|Intel: EPS explodiert, Newmont: Ölpreis könnte belasten & SAP: So gerade noch
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