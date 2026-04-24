DAX Gewinner am Donnerstag: Infineon Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Per Xetra-Schluss vom 23.04.2026 konnten sich 12 Aktien im DAX behaupten, während 28 Werte mit Abschlägen schlossen. Angeführt wurde die Liste der DAX Gewinner klar von der Infineon Aktie, die um starke 7,26 - zulegte. Weitere Gewinner waren Continental (+2,45 - und Siemens Energy (+2,12 %).

- Infineon WKN: 623100 - ISIN: DE0006231004 - Ticker: IFX

? Key Takeaways

Infineon Aktie klarer DAX Gewinner: Mit +7,26 - stärkster Wert im Index und neues Jahreshoch erreicht.

Mit +7,26 - stärkster Wert im Index und neues Jahreshoch erreicht. Technisches Bild bullisch: Stabil über wichtigen gleitenden Durchschnitten, Aufwärtstrend intakt.

Stabil über wichtigen gleitenden Durchschnitten, Aufwärtstrend intakt. Weitere Kurschancen vorhanden: Nächste Ziele bei 56,66 EUR und 61,82 EUR, solange Unterstützungen halten.

Die Infineon Aktie (IFX) war der stärkste Wert im Index und bestätigte ihren Aufwärtstrend mit einem weiteren Kurssprung. Nach einem längeren Seitwärtstrend bis Ende 2025 gelang zu Jahresbeginn der Ausbruch nach oben. In der Folge stieg die Aktie bis auf 48,22 EUR, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.

Die anschließende Konsolidierung führte den Kurs unter 40 EUR, wo eine Stabilisierung gelang. Seitdem zeigt sich wieder eine klare Aufwärtsstruktur:

Dynamischer Anstieg nach GAP über 40 EUR

9 der letzten 10 Handelstage im Plus

Neues Jahreshoch nach weiterem GAP

Chartanalyse Infineon Aktie (Tageschart)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Das Chartbild der Infineon Aktie ist aktuell klar bullisch:

Stabilisierung an der SMA200 (37,69 EUR)

Rückkehr über die SMA50 (42,63 EUR) per GAP

Aktueller Kurs oberhalb der SMA20 (43,09 EUR)

Solange sich die Aktie über der SMA20 hält, bleibt der Aufwärtstrend intakt....

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