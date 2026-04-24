Die Nestlé Deutschland AG nutzt nun eine Agri-Photovoltaik-Anlage mit 4,5 MWp Leistung. Das Projekt kombiniert Stromerzeugung, Weidewirtschaft und industrielle Wärmewende. Der Solarstrom wird vor Ort für Wärmepumpen und Produktionsprozesse genutzt. Agri-PV als Baustein der industriellen EnergiewendeAm Nestlé Nutrition Werk in Biessenhofen ist eine Agri-Photovoltaik-Anlage (Agri-PV) mit einer installierten Leistung von 4,5 Megawattpeak (MWp) in Betrieb gegangen. Umgesetzt wurde das Projekt gemeinsam ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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