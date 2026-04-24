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DEAG 2025 mit neuem Rekord bei Umsatz und Ergebnis - Hervorragend aufgestellt für langfristiges Wachstum



24.04.2026 / 18:07 CET/CEST

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DEAG 2025 mit neuem Rekord bei Umsatz und Ergebnis - Hervorragend aufgestellt für langfristiges Wachstum Umsatz steigt um rund 33 % auf 490,0 Mio. Euro; EBITDA mehr als verdoppelt auf 32,1 Mio. Euro

Anzahl verkaufter Tickets erreicht mit über 12 Mio. ebenfalls Höchstwert - hohe Visibilität für weiteren Jahresgeschäftsverlauf

Buy-&-Build-Strategie konsequent fortgesetzt und Minderheitenanteile planmäßig reduziert

Weitere Steigerung der EBITDA-Marge und Ticketverkäufe auf anhaltend hohem Niveau erwartet Berlin, 24. April 2026 - Die DEAG Deutsche Entertainment AG ("DEAG") kann über ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 mit neuen Höchstwerten bei Umsatz und Ergebnis berichten. Die DEAG hat 2025 noch einmal einen Anstieg der verkauften Tickets für Konzerte und Events verzeichnen können, ihre Buy-&-Build-Strategie erfolgreich fortgesetzt, Minderheiten bei Beteiligungen reduziert und ist auch international weiter gewachsen. Die Umsätze erhöhten sich im Berichtszeitraum um rd. 33 % auf 490,0 Mio. Euro, davon entfielen 167,2 Mio. Euro auf das vierte Quartal (+42,9 % gegenüber Vj.). Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) lag bei 32,1 Mio. Euro und hat sich damit gegenüber der Vorjahresperiode mehr als verdoppelt (Vj. 14,4 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge stieg 2025 von 3,9 % auf 6,6 %. Zudem übertraf die Zahl der verkauften Tickets mit mehr als 12 Mio. das Vorjahresniveau (11 Mio.) deutlich, wobei ein signifikanter Anteil dieser Verkäufe über die eigenen Ticketing-Plattformen der DEAG abgesetzt wurde. Zum Jahresende 2025 hat die DEAG rund 3 Mio. Tickets für Veranstaltungen verkauft, die in 2026 stattfinden. Diese Vorverkäufe bilden eine solide Grundlage für den weiteren Jahresgeschäftsverlauf und führen zu hoher Visibilität und Planbarkeit. Der dadurch bereits fixierte Umsatz liegt bei 151,5 Mio. Euro. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die DEAG Ticketverkäufe auf unverändert hohem Niveau. Auch in 2025 setzte die DEAG ihre Buy-&-Build-Strategie erfolgreich fort. So stärkte das Unternehmen unter anderem seine gute Marktposition im Festival-Bereich und beteiligte sich mehrheitlich am ROCKHARZ Festival. Mit über 25.000 Besuchern jährlich ist ROCKHARZ das größte Rock- und Metal-Festival in Ostdeutschland und eines der größten in Deutschland. Darüber hinaus zeigte sich der Erfolg der strategischen Maßnahmen auch auf internationaler Ebene: Die italienische MC2 Live verzeichnete bereits im ersten vollen Geschäftsjahr nach dem Erwerb in 2024 einen außerordentlich positiven Geschäftsverlauf. Zudem hat die DEAG planmäßig weiter Minderheitenanteile an ihren besonders erfolgreichen Konzerngesellschaften reduziert und ihren Anteil an Fane Productions, dem wachstumsstarken und hochprofitablen Marktführer im Bereich Spoken Word & Literary Events, sowie an der UK-Ticketing-Plattform gigantic.com auf jeweils 100 % aufgestockt. Die DEAG veranstaltete auch 2025 wieder erfolgreich eine Vielzahl an Konzerten und Tourneen mit Künstlern wie Ed Sheeran, Sam Fender, Stereophonics, Iron Maiden mit einer Tour durch Deutschland, Italien und die Schweiz, Marilyn Manson, Maite Kelly, Tream, den Böhse Onkelz oder auch Till Lindemann, für dessen Europa-Tour insgesamt mehr als 190.000 Tickets abgesetzt wurden. Große Erfolge waren erneut die Event-Reihe "An Evening with…" und das Literatur-Festival lit.COLOGNE im Bereich Spoken Word & Literary Events sowie die Christmas Garden der DEAG mit rund 1,6 Mio. Besuchern und Veranstaltungen wie "Disney on Ice", Cavalluna und die Gianni-Versace-Retrospektive. Darüber hinaus verzeichnete die DEAG einen starken Festival-Sommer mit ihren Open-Air-Events in den Bereichen EDM, Rock/Pop und Classics & Jazz, darunter Indian Spirit, NATURE ONE, Belladrum Tartan Heart oder auch dem Kessel Festival. Das laufende Geschäftsjahr 2026 ist ebenfalls von einer hohen Veranstaltungsdichte gekennzeichnet. Neben Tourneen und Konzerten von Künstlern wie Judas Priest, Die Toten Hosen, Bring Me The Horizon, Bausa, Tokio Hotel, Deep Purple und Gorillaz können sich Besucher auf Events wie die Monster-Truck-Show "Monster Jam" auf Schalke, "The Lord of the Rings - The Fellowship of the Ring in Concert" mit dem Londoner Royal Philharmonic Orchestra, Koch-Shows mit Yotam Ottolenghi, der zudem sein neues Buch "SIMPLE TOO" vorstellen wird, und spannende Abende bei "An Evening with…" freuen, unter anderem mit Schauspieler Bryan Cranston und Formel-1-Weltmeister Damon Hill. Auch nach Ende der Berichtsperiode hat die DEAG ihre M&A-Aktivitäten weiter konsequent fortgesetzt. Im ersten Quartal 2026 wurden unter anderem sämtliche Minderheitenanteile am Konzert- und Tourneeveranstalter Wizard Live, der LiveGeist Entertainment und der Wizard Communications sowie die Mehrheit am Musikfestival "Juicy Beats" übernommen. Ferner hat sich die DEAG mehrheitlich an der conneccted: EVENTS & LIVE MARKETING GmbH über ihre Konzerngesellschaft Mewes Entertainment Group beteiligt. Bei der Konsolidierung der Live-Entertainment-Branche in Europa will die DEAG auch in Zukunft eine aktive Rolle spielen und ihr Wachstum durch M&A vorantreiben. Die DEAG verfügt über eine robuste Finanzstruktur, die durch die Platzierung der neuen Unternehmensanleihe 2025/2029 mit einem Emissionsvolumen von 75 Mio. Euro weiter gestärkt wurde, hat starke eigene Ticketing-Plattformen und ein diversifiziertes Event-Portfolio. Entsprechend sieht sich die DEAG gut aufgestellt, um ihren mittel- und langfristigen Wachstumskurs fortzusetzen, vorbehaltlich möglicher makroökonomischer Entwicklungen. Ungeachtet dessen dürfte der Konzernumsatz für das Geschäftsjahr 2026 aufgrund der Zyklik der Live-Entertainment-Branche und des Event-Kalenders temporär unter dem Niveau des Vorjahres liegen. Bei einem erwarteten Umsatzvolumen von weiterhin über 400 Mio. Euro soll die EBITDA-Marge weiter gesteigert werden. Für die Folgejahre geht die Gesellschaft von einer weiteren Wachstumsphase aus. Detlef Kornett, Group CEO DEAG: "Die im Transformationsjahr 2024 umgesetzten Maßnahmen zur Steigerung von Wettbewerbsfähigkeit, Profitabilität und Effizienz haben sich im Geschäftsjahr 2025 deutlich positiv ausgewirkt. Wir freuen uns über die sehr gute Geschäftsentwicklung, zu der alle unsere Geschäftsbereiche gleichermaßen beigetragen haben. Die DEAG ist damit sehr gut positioniert, um ihren organischen und anorganischen Wachstumskurs auch künftig nachhaltig fortzusetzen." Der vollständige Jahresfinanzbericht 2025 steht auf der Unternehmenswebsite der DEAG im Bereich Investor Relations/Finanzberichte zum Download zur Verfügung. Über DEAG Die DEAG Deutsche Entertainment AG ("DEAG"), 1978 in Berlin gegründet, ist ein führender Anbieter für Live Entertainment, Ticketing und Entertainment-Services in Europa. Mit Konzerngesellschaften an 25 Standorten ist die DEAG in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Irland, der Schweiz, Dänemark, Spanien und Italien präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell und einem starken internationalen Partnernetzwerk verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Live-Events aller Genres und Größenordnungen. Der Bereich Live Entertainment umfasst die Kerngeschäftsfelder Music - darunter Rock/Pop, einschließlich Urban und Electronic Dance Music, Classics & Jazz - und Non-Music, wie Spoken Word & Literary Events und Family-Entertainment. Jährlich organisiert die DEAG über 6.000 Veranstaltungen und setzt mehr als 10 Mio. Tickets um - ein stetig wachsender Anteil davon über die Ticketing-Plattformen der DEAG-Gruppe: myticket.de , myticket.at , myticket.co.uk , gigantic.com und tickets.ie . Live Entertainment für alle Generationen und Zielgruppen, die Erschließung internationaler Märkte und die Stärkung des Ticketing-Bereichs sind zentrale Bausteine für die kontinuierliche Weiterentwicklung der DEAG. Investor & Public Relations Axel Mühlhaus, edicto GmbH

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Tel: +49 69 905505-52

E-Mail: deag@edicto.de



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