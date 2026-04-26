Die neue Handelswoche könnte für Gold richtungsweisenden Charakter habe. Zum einen richtet sich der Fokus unverändert auf den Nahen und Mittleren Osten. Zum anderen bitten aber in den kommenden Handelstagen wichtige Noten- und Zentralbanken um die Aufmerksamkeit des Marktes. Innerhalb weniger Tage werden die Entscheidungen der Bank of Japan, der Fed, der EZB und nicht zuletzt der Bank of England bekannt. Das eigentliche Salz in der Suppe werden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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