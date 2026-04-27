Ohne Drohnen keine Sicherheit - so klar und unmissverständlich lässt sich die strategische Doktrin im aktuellen geopolitischen Umfeld auf den Punkt bringen. Dabei entscheiden heute vor allem robuste Lieferketten und Software-Souveränität über den Erfolg einer Verteidigungsstrategie für die westliche Welt. Die Abhängigkeit von chinesischen Komponenten gilt zunehmend als entscheidendes Risiko. Als Folge bilden sich neue Wertschöpfungsketten heraus: Während Software-Pioniere wie Helsing die künstliche Intelligenz für autonome Schwarmtechnologien liefern und damit Milliardenverträge gewinnen, fährt Rüstungs-Riese Rheinmetall die Produktion für Großaufträge über Kamikaze-Drohnen vom Typ FV-014 massiv hoch. Der kanadische Drohnen-Veteran Volatus Aerospace positioniert sich derweil als unverzichtbarer Partner, der durch sein konsequentes "Dual-Use-Modell" die Brücke zwischen ziviler Logistik und militärischer Einsatzbereitschaft schlägt. Genau diese Vielseitigkeit gilt als wichtig, um schon in Friedenszeiten skalieren zu können.Den vollständigen Artikel lesen ...
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