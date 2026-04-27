© Foto: Uwe Anspach/dpaMit seinen am Donnerstag vorgelegten Quartalszahlen konnte DAX-Schwergewicht SAP endlich wieder positive Impulse setzen. Reicht das aus Sicht der Analysten? Spürbare Erleichterung: SAP legt nach Zahlen zu Nach einer desaströs verlaufenen Ergebnispräsentation im vergangenen Quartal, dem Beginn des Iran-Krieges und wochenlanger KI-Angst notierte die SAP-Aktie gegenüber dem Jahreswechsel zeitweise mit einem Minus von mehr als einem Drittel. Das hohe Indexgewicht der Walldorfer führte dazu, dass das Papier ein Klotz auch am Bein des DAX war, der im Unterschied zu seinen US-Pendants weiter auf ein neues Allzeithoch wartet. Am Donnerstagabend gelang endlich ein erster Befreiungsschlag. SAP …Den vollständigen Artikel lesen
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