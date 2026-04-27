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Ohne Drohnen keine Sicherheit - so klar und unmissverständlich lässt sich die strategische Doktrin im aktuellen geopolitischen Umfeld auf den Punkt bringen.

Dabei entscheiden heute vor allem robuste Lieferketten und Software-Souveränität über den Erfolg einer Verteidigungsstrategie für die westliche Welt. Die Abhängigkeit von chinesischen Komponenten gilt zunehmend als entscheidendes Risiko. Als Folge bilden sich neue Wertschöpfungsketten heraus: Während Software-Pioniere wie Helsing die künstliche Intelligenz für autonome Schwarmtechnologien liefern und damit Milliardenverträge gewinnen, fährt Rüstungs-Riese Rheinmetall die Produktion für Großaufträge über Kamikaze-Drohnen vom Typ FV-014 massiv hoch. Der kanadische Drohnen-Veteran Volatus Aerospace positioniert sich derweil als unverzichtbarer Partner, der durch sein konsequentes "Dual-Use-Modell" die Brücke zwischen ziviler Logistik und militärischer Einsatzbereitschaft schlägt. Genau diese Vielseitigkeit gilt als wichtig, um schon in Friedenszeiten skalieren zu können.



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Kanada sorgt für Sonderkonjunktur

Da die neue kanadische Verteidigungsstrategie schon im laufenden Jahr rund 70% der Beschaffungsaufträge für heimische Anbieter versieht, sichert Volatus die notwendige industrielle Basis und das operative Know-how für NATO-alliierte Partner ab. Das dürfte eine günstige Ausgangslage für internationale Kooperationen in der Zukunft sein. Für Investoren eröffnet sich eine klare Chance: Volatus Aerospace liefert nicht nur die Systeme, sondern auch die kritische Infrastruktur und Ausbildung rund um Drohnen, um diese Technologien in industriellem Maßstab weltweit einsatzfähig zu machen. Wir beleuchten den Markt und mögliche Partner aus Deutschland.

Helsing: Künstliche Intelligenz als Gehirn autonomer Schwärme

Das Technologieunternehmen Helsing hat sich in rasantem Tempo als führender Anbieter für Software-Defined Defense etabliert. In der modernen Kriegsführung reicht es nicht aus, nur überlegene Hardware zu bieten. Vielmehr müssen unbemannte Systeme in der Lage sein, im Einsatz riesige Datenmengen in Millisekunden zu verarbeiten und autonome Entscheidungen zu treffen. Helsing liefert genau die künstliche Intelligenz, die beispielsweise für die Steuerung autonomer Drohnenschwärme essenziell ist. Durch die tiefe Integration von KI in bestehende Plattformen verschafft das Unternehmen westlichen Streitkräften einen Vorteil, der feindliche Störmaßnahmen umgehen kann. Dieser technologische Vorsprung spiegelt sich in Helsings Auftragslage wider - kürzlich gewonnene Milliardenverträge zur KI-Aufrüstung europäischer Kampfflugzeuge und begleitender unbemannter Systeme zeigen das. Für die europäische Verteidigungsarchitektur ist Helsing vom reinen Software-Zulieferer zum unverzichtbaren Problemlöser aufgestiegen.

Rheinmetall: Skalierung jetzt auch bei Drohnen

Während Helsing mit KI punktet, liefert der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall Handfestes für das Gefechtsfeld. Der Konzern profitiert vom Rüstungstrend und dem Paradigmenwechsel hin zu unbemannten, reaktionsschnellen Waffensystemen. Ein Wachstumstreiber ist die sogenannte Loitering Munition - intelligente Kamikaze-Drohnen, die über dem Zielgebiet kreisen, Daten sammeln und bei Bedarf präzise zuschlagen können. Laut aktuellen Medienberichten fährt Rheinmetall die Produktionskapazitäten für Großaufträge von Systemen wie dem Typ FV-014 derzeit hoch, um den wachsenden Bedarf der NATO-Partner zu decken. Um die Lieferketten abzusichern und die notwendigen Skaleneffekte zu erzielen, investiert der Konzern Milliarden in den Ausbau neuer Fertigungsstätten und verzeichnete zuletzt einen historischen Auftragsbestand von über 38 Mrd. EUR. Rheinmetall ist für konservative Anleger eine Art Basisinvestment - Rüstung wird noch auf Jahre hinaus von staatlicher Nachfrage profitieren. Die Aktie ist aber auch schon teuer und fragile Lieferketten sind für Rheinmetall ein Nadelöhr.

Volatus Aerospace: Der Brückenbauer im Dual-Use-Segment

Genau zwischen ziviler Innovation und militärischen Lösungen agiert Volatus Aerospace. Das kanadische Unternehmen nutzt sein tiefgreifendes Know-how aus der kommerziellen Drohnenlogistik und adaptiert es auf den Verteidigungssektor - ein klassischer Dual-Use-Ansatz. Die politische Großwetterlage spielt Volatus dabei in die Karten: Die neue kanadische Verteidigungsstrategie schreibt vor, dass rund 70% der Beschaffungsaufträge an heimische Anbieter vergeben werden müssen, um die strategische Autonomie Nordamerikas zu stärken. Von diesem staatlich verordneten Protektionismus profitiert Volatus unmittelbar. Das Unternehmen liefert nicht nur Hardware ohne chinesische Bauteile, sondern sichert durch den Aufbau kritischer Infrastruktur und weitreichenden Trainingsprogrammen die operative Einsatzbereitschaft für NATO-Alliierte. Erst zuletzt vermeldete Volatus einen Ausbildungsvertrag mit einem NATO-Land im Umfang von 9,0 Mio. CAD. Dank der Kombination aus eigener Fertigung und dem Management komplexer Drohnenmissionen hat sich Volatus eine exzellente Position für künftige internationale Rüstungskooperationen gesichert.

Drohnen-Spezialist Volatus Aerospace startet an der Börse durch.



Investment-Chancen im Drohnen-Superzyklus

Der Markt für unbemannte Systeme hat sich 2026 endgültig von einer Nische zu einem der wichtigsten Wachstumstreiber gewandelt. Während Investoren bei nicht börsennotierten Tech-Einhörnern wie Helsing vorerst außen vor bleiben und Rheinmetall als etablierter Blue-Chip eine eher defensive Anlage mit solider Dividende darstellt, bietet Volatus Aerospace ein anderes Profil: Das Unternehmen vereint das dynamische Wachstum eines aufstrebenden Spezialisten mit der Stabilität staatlicher Investitionen. Vergleichbar ist diese Ausgangslage etwa mit DroneShield von vor einigen Jahren. Spekulativ denkenden Privatanlegern bietet Volatus Aerospace eine Art Hebel, da das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette von der Produktion über die Integration von Sicherheitssystemen bis hin zum Pilotentraining abdeckt und damit als Systemintegrator in einem boomenden Markt gilt. Wer sich frühzeitig im Drohnen-Megatrend positionieren möchte, findet in der Aktie dieses Dual-Use-Pioniers eine vielversprechende Option.

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