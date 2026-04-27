© Foto: Dall-EVeolia und Amazon wollen Rechenzentren mit recyceltem Wasser kühlen - ein Projekt, das Trinkwasser spart und neue Wachstumschancen eröffnet.Veolia und Amazon arbeiten zusammen, um den Wasserverbrauch in Rechenzentren zu reduzieren, wie Marketscreener berichtet. Zudem wollen die Unternehmen die Wiederverwendung von aufbereitetem Abwasser in Amazons Betrieben in Mississippi ausweiten. Diese Initiative stärkt die lokale Wasserversorgungssicherheit und unterstützt das Ziel des US-amerikanischen Konzerns, bis 2030 eine positive Wasserbilanz in seinen Rechenzentren zu erreichen. Nächstes Jahr soll die erste Anlage in Betrieb gehen und Amazons erstes Rechenzentrum in Mississippi sein, das …Den vollständigen Artikel lesen
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