Die Allianz-Aktie markierte am 21. April ein neues Jahrzehntehoch bei exakt 397 €. Endlich wird der eine oder andere Alt-Aktionär bemerken, denn nach rund 26 Jahren wurde es auch allerhöchste Zeit dafür. Die Aussichten für weitere Kurssteigerungen stehen zudem unter einem guten Stern, sodass die runde Marke von 400 € im Visier der Bullen bleibt. Pullback und Attacke Zuletzt am 14. April nahmen wir hier an dieser Stelle die Allianz unter die Lupe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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