In dieser Ausgabe des Trader-Interviews sprechen Andreas Bernstein und X über die aktuelle Marktsituation und analysieren ausgewählte Aktien mit Blick auf technische Trends, fundamentale Entwicklungen ...
© 2026 LS-X Trader
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|224,40
|224,45
|13:31
|224,40
|224,45
|13:32
In dieser Ausgabe des Trader-Interviews sprechen Andreas Bernstein und X über die aktuelle Marktsituation und analysieren ausgewählte Aktien mit Blick auf technische Trends, fundamentale Entwicklungen ...
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:10
|Trader-Interview mit Michael Flender: ServiceNow, Atoss Software, Amazon, Intel & Arm Holdings
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews sprechen Andreas Bernstein und X über die aktuelle Marktsituation und analysieren ausgewählte Aktien mit Blick auf technische Trends, fundamentale Entwicklungen...
► Artikel lesen
|12:54
|Amazon partners with Veolia to deploy water-reuse technology at data centers in Mississippi
|12:54
|Content trifft Commerce: Amazon-Podcasts werden zur Verkaufsmaschine
|12:30
|JEFFERIES stuft AMAZON COM INC auf 'Buy'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Dynamik im AWS-Geschäft könnte im ersten Quartal positiv...
► Artikel lesen
|12:30
|Amazon ÜBERRASCHT Anleger: Die Entwicklung die jetzt niemand auf dem Schirm hat - Verpassen Sie das nicht
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:10
|Trader-Interview mit Michael Flender: ServiceNow, Atoss Software, Amazon, Intel & Arm Holdings
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews sprechen Andreas Bernstein und X über die aktuelle Marktsituation und analysieren ausgewählte Aktien mit Blick auf technische Trends, fundamentale Entwicklungen...
► Artikel lesen
|11:54
|Bezahldienstleister im Check | Arm: 40 % in 5 Tagen, Apple: Zahlen kommen & Nordex
|Bezahldienstleister im Check | Arm: 40 % in 5 Tagen, Apple: Zahlen kommen & Norde
► Artikel lesen
|10:38
|Samsung Galaxy Book 6 Edge: ARM-Notebook mit Snapdragon X2 Elite und AMOLED-Display
|08:30
|EILMELDUNG bei Arm: Könnte die Aktie jetzt komplett durchstarten? - Meine klare Einschätzung dazu
|So
|Arm im Höhenflug: Die Entwicklung die jetzt niemand auf dem Schirm hat - Was sich am Wochenende verändert hat
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:10
|Trader-Interview mit Michael Flender: ServiceNow, Atoss Software, Amazon, Intel & Arm Holdings
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews sprechen Andreas Bernstein und X über die aktuelle Marktsituation und analysieren ausgewählte Aktien mit Blick auf technische Trends, fundamentale Entwicklungen...
► Artikel lesen
|11:30
|WARBURG RESEARCH stuft ATOSS SOFTWARE AG auf 'Buy'
|HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Atoss Software mit einem Kursziel von 157 Euro auf "Buy" belassen. Der Softwarehersteller habe im ersten Quartal seine anhaltende Wachstumsdynamik...
► Artikel lesen
|11:14
|ATOSS SOFTWARE SE zündet Kursrakete - jetzt bloß nicht zögern!
|11:14
|Atoss Software-Aktie / Nicht nur für Dividendenjäger
|Software-Aktien hatten es in den vergangenen Monaten am Kapitalmarkt sehr schwer. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz sorgt dafür, dass im Marktkreisen entsprechende Spezialsoftware schneller und...
► Artikel lesen
|10:30
|DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ATOSS SOFTWARE AG auf 'Buy'
|FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Der Jahresstart sei solide gewesen, schrieb Nicolas Herms...
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:10
|Trader-Interview mit Michael Flender: ServiceNow, Atoss Software, Amazon, Intel & Arm Holdings
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews sprechen Andreas Bernstein und X über die aktuelle Marktsituation und analysieren ausgewählte Aktien mit Blick auf technische Trends, fundamentale Entwicklungen...
► Artikel lesen
|12:49
|Musk teams with Intel for Terafab plans
|12:09
|Lenovo Yoga Pro 7i Gen 11 im Test: Intels schnellster Core Ultra 300H trifft Geforce RTX 5000
|11:18
|Stock market today: Wall Street, Nikkei, KOSPI surge with Intel, Nvidia AI optimism offsetting Brent spike, inflation fears
|10:53
|CPUs & GPUs: Neue Intel-GPUs 2026, Diamond Rapids Xeons erst 2027
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:10
|Trader-Interview mit Michael Flender: ServiceNow, Atoss Software, Amazon, Intel & Arm Holdings
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews sprechen Andreas Bernstein und X über die aktuelle Marktsituation und analysieren ausgewählte Aktien mit Blick auf technische Trends, fundamentale Entwicklungen...
► Artikel lesen
|10:50
|SERVICENOW INC - Stabilität als strategische Basis
|10:15
|"With Armis, ServiceNow is positioned to build the largest cyber business in the world"
|05:38
|ServiceNow Completes Acquisition of Armis to Extend AI Control Tower for Enterprise Security
|Sa
|ServiceNow CEO Says AI Fear Is Missing Real Story: Customers Are Spending More