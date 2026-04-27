Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKIO: 6981) (ISIN: (JP3914400001) hat mit der Serienfertigung seiner AMR-Sensoren (Anisotroper Magnetwiderstand) der Typen MRMS166R und MRMS168R für Geräte in den Bereichen Gesundheitswesen, Wearables und IoT begonnen. Der MRMS166R ist der erste AMR-Sensor, der einen durchschnittlichen Stromverbrauch von 20 nA mit einem Betrieb bei einer Versorgungsspannung von 1,2 V verbindet und so eine längere Batterielebensdauer in Systemen mit Knopfzellen ermöglicht.

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[Murata Manufacturing Co., Ltd.] AMR sensor

Bei den Bauteilen handelt es sich um Halbleiter-Magnetsensoren, die für Schaltanwendungen eingesetzt werden. Sie erkennen das Vorhandensein oder Fehlen eines Magnetfelds und erzeugen ein Ausgangssignal, das von der Systemlogik zur Steuerung von Funktionen wie dem Wechsel zwischen Aktiv- und Ruhemodus verwendet wird. Dies ermöglicht eine berührungslose Schaltung ohne mechanische Komponenten, was die Zuverlässigkeit erhöht und versiegelte, miniaturisierte Konstruktionen ermöglicht.

Die automatische Umschaltung zwischen Aktiv- und Ruhemodus ist bei batteriebetriebenen Geräten weit verbreitet, um den Stromverbrauch im Standby-Modus zu senken und die Betriebsdauer zu verlängern. Im Gesundheitswesen kommen unter anderem Kapselendoskope und medizinische Pflaster zum Einsatz. Auch tragbare Geräte, darunter AR-Brillen und kabellose Ohrhörer, sowie sicherheitsrelevante IoT-Geräte wie Systeme zur Erkennung von Türöffnungen und -schließungen sowie intelligente Schlösser nutzen diese Funktion.

Diese Geräte werden üblicherweise mit Silberoxid-Knopfzellen (in der Regel 1,55 V) betrieben, was sowohl hinsichtlich der verfügbaren Kapazität als auch der Betriebsspannung Einschränkungen mit sich bringt. AMR-Sensoren, die als Magnetschalter eingesetzt werden, müssen daher den Stromverbrauch minimieren und gleichzeitig einen stabilen Betrieb bei niedriger Spannung gewährleisten. Murata hat diese Anforderungen durch eine Neugestaltung der internen Schaltung des AMR-Sensors erfüllt, wodurch ein extrem geringer Stromverbrauch und ein zuverlässiger Betrieb bis hinunter zu 1,2 V ermöglicht werden. Dies reduziert den Batterieverbrauch im Standby-Modus erheblich und gewährleistet bei typischer Nutzung einen Gerätebetrieb von mehr als zwei Jahren.

Beide Geräte sind in einem kompakten Gehäuse mit den Abmessungen 1,0 1,0 0,4 mm (0,04 0,04 0,02 Zoll) untergebracht, wodurch sie sich für platzsparende Designs eignen. Der MRMS166R arbeitet in einem Versorgungsspannungsbereich von 1,2 bis 3,6 V (typ. 1,5 V) bei einer durchschnittlichen Stromaufnahme von 20 nA und einer maximalen Ausgangsstromstärke von 1 mA. Der MRMS168R arbeitet in einem Versorgungsspannungsbereich von 2,0 bis 3,6 V (typ. 3,0 V) mit einer durchschnittlichen Stromaufnahme von 80 nA und einem maximalen Ausgangsstrom von 12 mA und bietet damit eine höhere Ausgangsleistung für Anwendungen, die einen höheren Laststrom erfordern.

Murata wird sein Angebot an AMR-Sensoren weiter ausbauen und den Stromverbrauch senken, um längere Betriebszeiten und verbesserte Funktionen in medizinischen Geräten, Wearables und IoT-Geräten zu ermöglichen.

Weitere Informationen zum AMR-Sensor-Sortiment, einschließlich MRMS166R und MRMS168R, finden Sie auf der Produktseite: [MRMS166R, MRMS168R]

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Über Murata

Murata Manufacturing Co., Ltd. ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Design, Fertigung und Vertrieb keramikbasierter passiver elektronischer Bauteile und Lösungen, Kommunikationsmodule und Netzteile. Murata engagiert sich für die Entwicklung fortschrittlicher elektronischer Werkstoffe und modernster, multifunktionaler hochdichter Module. Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeitende und betreibt Fertigungsanlagen in der ganzen Welt.

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