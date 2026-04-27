Der chinesische Photovoltaik-Hersteller teilte mit, dass seine Topcon-kompatible Hybrid-Solarzelle mit Rückkontakt einen Wirkungsgrad von 28,0 Prozent erreichte. Das Ergebnis ist vom Institut für Solarenergieforschung Hameln (ISFH) bestätigt worden. von pv magazine global Der chinesische Solarmodulhersteller Trina Solar gab gestern bekannt, dass er mit seiner neuen Topcon-kompatiblen Hybrid-Rückkontakt-Solarzelle (THBC) einen Wirkungsgrad von 28,00 Prozent erreicht hat, wobei das Institut für Solarenergieforschung Hameln (ISFH) das Ergebnis zertifizierte. Das Unternehmen erklärte, dass damit erstmals ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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